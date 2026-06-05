Después de El Encargado: Disney+ vuelve a sorprender con una nueva producción de Guillermo Francella

Una película dramática con una idea original, protagonizada por el actor argentino en un contexto no tan amigable.

Una particular historia que no te podés perder en Disney+.

Disney + continúa ampliando su catálogo de producciones originales y películas exclusivas con apuestas cada vez más ambiciosas. La plataforma logró consolidarse como una de las más elegidas por los usuarios gracias a una combinación de éxitos internacionales y contenidos protagonizados por grandes figuras del cine y la televisión.

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Entre los fenómenos más importantes de los últimos años aparece El Encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella que conquistó al público con el inolvidable personaje de Eliseo. La ficción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma en Latinoamérica y ayudó a potenciar el reconocimiento internacional del actor argentino.

Ahora, Disney+ vuelve a apostar por Francella con el estreno de Playa de Lobos, una producción que lo muestra en un registro diferente y que combina suspenso psicológico, misterio y tensión en una historia donde nada es lo que parece.

De qué trata Playa de Lobos

La película sigue la historia de Manu, un trabajador de un bar de playa que está terminando su jornada cuando se encuentra con Klaus, un turista que se niega a abandonar la última reposera que queda en el lugar. Lo que parece una situación cotidiana pronto comienza a adquirir un tono inquietante.

A medida que avanza la conversación entre ambos personajes, Manu empieza a sospechar que Klaus no llegó allí por casualidad. El misterioso visitante parece saber más de lo que debería y sus verdaderas intenciones permanecen ocultas durante gran parte del relato.

Playa de lobos Guillermo Francella protagoniza esta disparatada historia que te va a sacar más de una risa. Imagen: Disney+

La tensión crece cuando Klaus le propone algo inesperado que obliga a Manu a cuestionar sus propias decisiones y enfrentar situaciones que creía enterradas. La película desarrolla un intenso duelo psicológico entre los protagonistas, manteniendo el misterio hasta el final.

Rodada en la isla de Fuerteventura, la historia aprovecha los paisajes desérticos y la soledad de la playa para crear una atmósfera atrapante. El resultado es un thriller cargado de intriga que se sostiene principalmente en las actuaciones de sus protagonistas.

Disney+: tráiler de Playa de lobos

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Disney+: elenco de Playa de Lobos