Despedida del Indio Solari: el Gobierno ofreció Tecnópolis para el último adiós

Luego de que Martín Menem descartara públicamente el Congreso Nacional, desde el Ejecutivo se contactaron con la familia para poner sobre la mesa de opciones el predio ubicado en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

El Gobierno ofreció a la familia del Indio Solari el predio de Tecnopolis para organizar el último adiós

Tras descartar este viernes la opción del Congreso Nacional y la Casa Rosada, el Gobierno ofreció a la familia del Indio Solari el predio de Tecnopolis para organizar el último adiós, según confirmaron fuentes oficiales a este medio. La alternativa surgió ante la expectativa de una convocatoria multitudinaria por la muerte del músico, que generó una fuerte conmoción en todo el país.

Sin embargo, según pudo saber Ámbito , la familia del Indio Solari decidió que, por el momento, la despedida se realice en la intimidad de su casa de Parque Leloir , junto a sus allegados más cercanos. De todos modos, hasta ahora la última comunicación pública del entorno del músico sostiene que el último adiós tendrá lugar este sábado 6 de junio , aunque todavía sin horario ni lugar confirmado.

La alternativa de Tecnópolis aparecía como una de las opciones con mayor capacidad operativa para contener una convocatoria masiva. El predio de Villa Martelli cuenta con espacios abiertos y accesos amplios, dos condiciones consideradas centrales para garantizar la circulación de los asistentes y el armado de un dispositivo de seguridad acorde a la magnitud del homenaje.

La propuesta se sumaba a otros espacios que fueron sondeados durante las últimas horas, entre ellos estadios de fútbol y predios abiertos. De acuerdo con información a la que accedió este medio, la familia también evaluó alternativas como las canchas de Racing , Boca y Huracán , además del Estadio Único de La Plata , aunque este último no podría utilizarse porque actualmente se encuentra en obra.

Por ahora, esas alternativas quedaron en pausa a la espera de una eventual nueva comunicación de la familia.

El Congreso quedó descartado para la despedida del Indio Solari

La posibilidad de realizar la despedida en el Congreso de la Nación quedó descartada luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmara que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones necesarias de infraestructura, logística y seguridad para un evento de esa magnitud.

Según explicó Menem, se realizaron consultas con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se recomendó considerar espacios alternativos, como estadios o predios abiertos, preparados para recibir la cantidad de personas que podría movilizar una despedida del Indio Solari.

De todos modos, el titular de Diputados aseguró que el Gobierno nacional quedó a disposición de la familia para colaborar en la búsqueda de un lugar acorde al legado del artista y con las condiciones de seguridad necesarias.

De qué murió el Indio Solari y cómo fue el desarrollo de su enfermedad

La Fiscalía General de Morón informó de manera preliminar que el músico sufrió un ACV hemorrágico mientras se encontraba en una pileta interior climatizada. El artista, además, padecía enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público en 2016.

Su estado de salud había sido motivo de preocupación entre sus seguidores durante los últimos años debido al avance de la afección neurodegenerativa que redujo sus apariciones públicas.

Figura central de la historia del rock argentino, el artista construyó una de las trayectorias más influyentes de la música nacional tanto al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en su carrera solista.

De acuerdo con el parte oficial preliminar de la Fiscalía General de Morón, el Indio Solari falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico en su casa de Parque Leloir. La investigación quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó.

El informe precisó que no se trató de un ACV traumático, es decir, producido por un golpe, ni de un ahogamiento. Según el parte, el músico fue encontrado por su cuidadora, quien luego fue asistida por Virginia, la esposa de Solari, para retirar el cuerpo del agua y llamar al servicio de emergencia médica. Las maniobras de reanimación no tuvieron éxito.

La salud del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había sido motivo de preocupación durante el último tiempo. En febrero de 2026, su entorno debió salir a desmentir versiones que hablaban de un supuesto ACV luego de una internación para realizar controles médicos. En ese momento, los estudios descartaron otras patologías graves y recibió el alta médica.

El Parkinson había condicionado progresivamente su vida cotidiana y también su actividad artística. Aunque continuó componiendo música, impulsando proyectos y realizando apariciones especiales mediante formatos digitales y holográficos, el avance del cuadro lo llevó a alejarse definitivamente de los recitales presenciales en 2023. Su última presentación en vivo fue en Olavarría, en marzo de 2017.