La emotiva película de Prime Video con Natalia Oreiro y Jorge Marrale que es furor en la plataforma + Agregar ámbito en









La producción argentina que cuenta la particular historia sobre una de las reliquias más importantes de los últimos años.

La película argentina que tenés que ver sí o sí en Prime Video. Imagen: Prime Video

Las producciones argentinas continúan ganando espacio dentro del catálogo de Prime Video, que en los últimos años apostó fuerte por historias locales capaces de combinar emoción, identidad y grandes actuaciones. Entre los títulos más comentados de la plataforma aparece una película que conecta directamente con una de las mayores pasiones del país: el fútbol.

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Con un relato cargado de sentimientos, humor y nostalgia, la propuesta logra ir mucho más allá del deporte para enfocarse en los vínculos familiares, los recuerdos y aquellas historias que marcan para siempre la vida de las personas. Su llegada al streaming despertó el interés tanto de los fanáticos del cine argentino como de los amantes de la historia de Diego Maradona.

Se trata de La Casaca de Dios, una película dirigida por Fernán Mirás y protagonizada por Natalia Oreiro y Jorge Marrale que toma como punto de partida la legendaria camiseta utilizada por Maradona en el Mundial de México 1986 para construir una historia tan emotiva como entretenida.

La casaca de Dios Natalia Oreiro protagoniza esta historia que habla de una parte importante de nuestro fútbol. Imagen: Prime Video

De qué trata La Casaca de Dios La película sigue la historia de Tití Malvestiti, un utilero de un club de barrio que descubre que la histórica camiseta azul utilizada por Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de 1986 volverá a aparecer en una importante subasta.

Para Tití, esa prenda no representa únicamente una reliquia deportiva. La camiseta está ligada a recuerdos personales muy profundos y a momentos que marcaron para siempre su vida, por lo que decide hacer todo lo posible para acercarse a ella. La casaca de Dios Un acto heroico que tuvo su premio 36 años después Imagen: Prime Video En medio de esa búsqueda, deberá reencontrarse con su hija Erika, con quien mantiene una relación distante. Juntos emprenden un camino lleno de situaciones inesperadas, emociones y desafíos que pondrán a prueba sus sentimientos. Inspirada en hechos reales y en el enorme simbolismo que rodea a una de las camisetas más famosas de la historia del fútbol, la película mezcla comedia, drama y aventura para ofrecer un homenaje a la identidad argentina y al legado de Maradona, sin perder de vista la importancia de los lazos familiares. Prime Video: tráiler de La Casaca de Dios Embed - LA CASACA DE DIOS | Tráiler oficial | Estreno 23 de abril solo en cines Prime Video: elenco de La Casaca de Dios Natalia Oreiro (Erika Malvestiti)

Jorge Marrale (Tití Malvestiti)

Rafael Ferro (Ricky)

Lautaro Delgado (Pato)

Aylin Prandi (Ivette)