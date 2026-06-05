Los Fundamentalistas confirmaron que no suspenderán su fecha en Comodoro Rivadavia

La última banda del Indio Solari ratificó su show del 6 de junio. "Juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador", dijeron.

La muerte del Indio Solari despertó otro interrogante: qué ocurriría con el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado -su última banda- en Comodoro Rivadavia , programada para el 6 de junio. La banda despejó todos los rumores y definió que no suspendería el espectáculo y que, además, lo transmitiría en vivo por las plataformas.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el grupo reconoció el impacto que produjo la noticia y explicó los motivos de la decisión. “Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer” , expresaron en el comunicado, donde también señalaron que, pese al dolor, resolvieron mantener el concierto.

En el texto, la banda aseguró que el golpe por la muerte del músico fue “durísimo” , pero explicó que el propio estado emocional del grupo los llevó a elegir el encuentro con el público. “El corazón nos pide juntarnos” , remarcaron.

Además, adelantaron que el recital no será el que tenían pensado originalmente. “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador” , indicaron.

Embed - Losfundamentalistasok on Instagram: "Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos. No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio…"

La banda también confirmó que, aunque no estaba en los planes iniciales, el show será transmitido en vivo para todos, una decisión pensada para acompañar a los seguidores que no podrán estar presentes en Comodoro Rivadavia. El mensaje cerró con una frase breve y cargada de emoción: “Te amamos, Indio...”.

La despedida de Skay Beilinson al Indio Solari: "Te llevo en cada recuerdo"

En su cuenta oficial de Instagram, Beilinson expresó su dolor por la partida de su colega y amigo. En una foto compartida, en la que se los ve charlando en la década del 80 con plena "juventud ricotera", el guitarrista confesó: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR".

Embed - Skay Beilinson on Instagram: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR * queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha de este sábado." View this post on Instagram

Ambos lideraron a Los Redonditos, una de las bandas más convocantes del rock nacional a comienzos de los 80. Sin embargo, a finales de 2001 anunciaron su separación y poco tiempo después trascendieron las diferencias entre ambos, que se fueron ampliando a lo largo del tiempo. Sin embargo, el dolor y la nostalgia trascendieron en esta ocasión.

La despedida del Indio Solari será el domingo 7 de junio

Desde las redes oficiales del músico se había confirmado en un primer momento que la despedida pública del Indio Solari se realizaría este sábado 6 de junio, aunque todavía restaba definir el lugar y el horario. Sin embargo, en una nueva comunicación oficial, el entorno informó que finalmente el último adiós será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a que puedan llegar los seguidores que viajan desde lejos.

Según indicaron, este sábado se confirmarán el lugar y la hora de la despedida. Antes del cambio de fecha, entre las opciones que se analizaban aparecían Tecnópolis, ofrecido por el Gobierno, y distintos estadios o predios con capacidad para recibir una convocatoria masiva.

Tras descartarse la posibilidad de realizar el velatorio en el Congreso de la Nación y en la Casa Rosada, el Gobierno había ofrecido a la familia el predio de Tecnópolis para organizar el último adiós, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito.

La alternativa se sumaba a otros espacios que fueron sondeados durante las últimas horas. De acuerdo con información a la que accedió este medio, la familia consultó por al menos cuatro estadios: Racing, Boca, Huracán y el Estadio Único de La Plata. Todos quedaron a disposición, aunque el estadio platense no podría utilizarse porque actualmente se encuentra en obra.

En paralelo, desde la Provincia de Buenos Aires también habían puesto a disposición distintos lugares para realizar el homenaje. Entre las alternativas ofrecidas figuran la Gobernación y la Legislatura bonaerense, además de otros espacios en La Plata y diferentes puntos del territorio provincial.