Ala dura PRO se encamina a posicionarse detrás de Ritondo

A poco más de tres meses del cierre de listas, el PRO bonaerense todavía no tiene definido quién será el principal candidato para enfrentar al oficialismo. Con Diego Santilli como único aspirante del sector comandado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, lo que resta decidir es qué pasará con las otras terminales bonaerenses de los referentes nacionales Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

Hoy el exministro de Seguridad bonaerense es quien cuenta con la mayor estructura para dar la pelea hacia adentro del PRO, con representación en cerca de 115 de los 135 municipios. Cabe recordar que en las elecciones del 2021 el partido amarillo no tuvo candidatos en cerca de 20 distritos.

Vale mencionar que hoy en los distritos la principal preocupación que tienen los intendentes es que la interna no afecte los gobiernos locales. “Necesitamos no quedar atados a una puja interna porque eso impacta de lleno en municipios en los que el PRO ya es gobierno. Si nos ponemos a la marchanta no solo corremos el riesgo de entregar los distritos sino de perder alguna interna con el radicalismo”, le cuenta a este diario un diputado nacional del PRO que camina la tercera sección.

Lo que resta por ver es qué postura tomará la UCR, ya que mientras algunos piden por fórmulas cruzadas están los que elevan la crítica por no contar con un candidato que le permita al partido centenario dar una contienda pareja en la interna de Juntos.

Sea cual sea el resultado hacia adentro de lo que hoy parece una primaria inevitable en el PRO, lo que se sabe es que enfrente estará el gobernador Axel Kicillof, quien en la última apertura de sesiones ya dejó en claro sus deseos de ir por la reelección. Algo que fue revalidado por el propio jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, quien ya le dio el visto bueno en caso de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner así lo disponga, por lo que la idea de unas PASO para el Frente de Todos parecen diluidas.