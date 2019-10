Alberto Fernández analiza oferta a fondos, sin quita, con espera de cuatro años

La oferta que los fondos de inversión le llevaron (secreta pero oficialmente) a Alberto Fernández para renegociar la deuda externa privada emitida en el exterior, incluye un capítulo clave que entusiasma al “albertismo”: una espera inicial de cuatro años. Con esto, los primeros pagos integrales, se ejecutarían desde el 2024; cuando un eventual gobierno de Alberto Fernández estaría completando la gestión para la que, si se repite el resultado de las PASO, resultaría electo el 27 de octubre. La propuesta incluye, para algunos de los papeles emitidos bajo ley soberana exterior, la posibilidad de negociar intereses. Si bien no se trata de una idea de todos los acreedores (de hecho, no están los bancos), sí hay varios de los fondos de inversión que más apostaron por los títulos públicos que se emitieron durante los primeros tres años de gestión de Mauricio Macri, especialmente en los tiempos en los que Luis “Toto” Caputo fue ministro de Finanzas. La oferta formal a la que tuvo acceso este diario, habla de cuatro años de espera en el pago de los vencimientos de capital de la mayoría de estos bonos, a cambio que formalmente el gobierno de Alberto Fernández se comprometa a no ejecutar quitas de capital. Incluso, si la posición de la Argentina es “de buena fe” están dispuestos renegociar los intereses aplicados a los bonos.