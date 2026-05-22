Aseguran que el Gobierno negocia con bancos internacionales para extender vencimientos de repos más allá de las elecciones + Agregar ámbito en









Según Bloomberg, el equipo económico busca consolidar en una sola operación los tres repos vigentes del BCRA, por unos u$s5.000 millones, con un nuevo plazo posterior a octubre de 2027.

Ministerio de Economía. Mariano Fuchila

El Gobierno estaría avanzando en conversaciones con bancos internacionales para unificar los préstamos repo actualmente vigentes en el Banco Central (BCRA), en una operación que tendría como objetivo extender los plazos de vencimiento previstos para 2027. De acuerdo con la agencia Bloomberg, la negociación contempla reunir en un único esquema los tres acuerdos cerrados desde 2025 por un monto conjunto cercano a los u$s5.000 millones.

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La intención oficial sería trasladar esos compromisos hacia 2028 o incluso después de las próximas elecciones presidenciales. Según indicó la agencia, las entidades financieras esperan que el acuerdo pueda cerrarse en las próximas semanas, aunque aún no está definida la tasa.

Los repos que mantiene vigentes el BCRA El Banco Central concretó tres operaciones repo durante la gestión de Santiago Bausili. La más reciente fue por u$s3.000 millones, a un año de plazo y con una tasa anual de 7,4%. Esa operación se realizó en un contexto de necesidades financieras vinculadas a vencimientos de deuda con acreedores privados.

Entre las entidades involucradas aparecen Citi, JP Morgan, BBVA, Santander, Bank of China y Deutsche Bank, según mencionaron fuentes del sistema financiero citadas por Bloomberg. La demanda de los bancos habría alcanzado unos u$s4.400 millones.

Antes de ese último repo, el BCRA había realizado otras dos operaciones similares en 2025: una en enero por u$s1.000 millones con una tasa de 8,8%, y otra en junio por u$s2.000 millones al 8,25%. En ambos casos, los acuerdos fueron pactados a dos años. Como garantía, Argentina entregó bonos Bonares 2035 y 2038 bajo legislación local.

Este tipo de instrumento permite obtener liquidez mediante la cesión temporal de títulos, con el compromiso de recomprarlos posteriormente a un valor previamente establecido.

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