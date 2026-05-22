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22 de mayo 2026 - 09:21

El Gobierno amplía emisión de deuda por $580.270 millones para girarle fondos al PAMI

La resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y Finanzas, que formaliza la medida, reconoció la "crítica situación financiera" de la obra social de los jubilados.

El PAMI recibirá un aporte reintegrable con fondos provenientes de una colocación de deuda.

El PAMI recibirá un aporte reintegrable con fondos provenientes de una colocación de deuda.

El Gobierno ampliará una emisión de deuda en $580.270 millones para darle un aporte reintegrable al PAMI que le permita paliar el estrés de recursos que enfrenta la obra social de los jubilados.

La medida se formalizó a través de la resolución conjunta 26/2026 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. En los considerandos, se justifica la decisión "en atención de la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)", que incluye retrasos en los pagos a prestadores y proveedores.

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En concreto, el Ministerio de Economía ampliará la emisión de tres Lecap con vencimiento el 31 de julio, el 31 de agosto y el 30 de septiembre.

La operación se realizará "a fin de efectuar un aporte financiero reintegrable a favor del PAMI por un total de valor efectivo $580.270 millones". El aporte tiene "el objeto de atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo".

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