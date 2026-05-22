Deuda: el Tesoro buscará renovar vencimientos por $11 billones e intentará completar la colocación del Bonar 2027

El Ministerio de Economía dio a conocer el menú de letras y bonos de cara a la licitación de la semana próxima, que se da en un contexto de alta liquidez.

El Ministerio de Economía dio a conocer el menú de bonos que ofrecerá el miércoles de la semana próxima para refinanciar vencimientos por $11 billones . La estrategia es seguir ampliando horizontes de vencimiento y renovar por encima del 100% .

En esta oportunidad, el Tesoro mantiene la oferta de Bonar 2027 y Bonar 2028 , con la posibilidad de que en este llamado se termine el cupo de emisión del primero de los instrumentos hard dollar . Puede ser un termómetro clave para medir el apetito del mercado por deuda argentina con un riesgo país de 514 puntos .

De esta manera, de completarse el cupo de esta licitación, se terminaría la emisión del AO27 . En este caso, quedan u$s305 millones . Del Bonar 2028 , el cupo de este llamado es de u$s250 millones .

31/03/27 (TZXM7)

30/09/27 (TZXS7)

TAMAR

31/08/2028 (TMG28)

Dólar Linked

31/07/26 (D31L6) - nuevo

- 31/03/27 (TZVM7) - nuevo

Hard Dólar

29/10/27 (AO27)

31/10/28 (AO28)

Según señala IEB, “en el frente de los pesos, la liquidez se mantiene abundante, con las tasas overnight en torno al 20%, y el stock de pesos tomados en la rueda REPO del BCRA (termómetro de la liquidez del sistema) rondó los $4 billones en las últimas dos semanas”.

Para tomar en cuenta, PPI señala que, de los vencimientos por $11 billones, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) posee $900.000 millones, mientras que el Tesoro cuenta con unos $5,5 billones en depósitos, previo al giro de utilidades del BCRA.

De esta manera, el Gobierno no debería tener problemas para lograr una tasa de renovación en torno al 100%.

Un elemento a tener en cuenta es que, en esta oportunidad, el Tesoro no ofrece el dual TAMAR/CER, instrumento que venía siendo seguido de cerca por el mercado.

“En la antesala de la licitación de fin de mes, la liquidez continúa siendo abundante y, en la curva de tasa fija, solamente los Boncap abril 2027 y mayo 2027 rinden más de 2% TEM, mientras que los nuevos duales siguen en torno a la última referencia del primario”, señala PPI.