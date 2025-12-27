Alemania evalúa prohibir el uso de redes sociales a menores de edad + Seguir en









Desde el gobierno buscan liderar en Europa un movimiento de "desconexión protegida". Consideran que el Estado debe asegurarle a los niños la misma capacidad de concentración que generaciones anteriores.

Alemania se sumó al debate internacional sobre el impacto de la tecnología en la juventud y evalúa prohibir el uso de las redes sociales en menores de edad. Desde el gobierno se mostraron abiertos a aplicar limitaciones a la par de otros países que ya dieron sus primeros pasos en medidas similares, como es el caso de Australia.

El ministro de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, se manifestó a favor de implementar una prohibición y la consideró "más que justificada". Entre sus razones, citó la creciente evidencia científica sobre el impacto negativo de las plataformas en el desarrollo cognitivo y emocional de los menores.

El funcionario sostuvo que el Estado debe garantizar que los niños crezcan con la misma capacidad de concentración que las generaciones anteriores, libres de las distracciones constantes del entorno digital.

Alemania evalúa prohibir las redes sociales a menores de edad El ministro abogó por endurecer las reglas en los entornos educativos, sugiriendo que la sociedad "les debe" a los jóvenes períodos regulares sin dispositivos móviles para fomentar el aprendizaje profundo. Una encuesta del instituto INSA indicó que el 60% de los alemanes está a favor de prohibir el acceso a menores de 16 años, mientras que solo un 25% se opone.

Uso redes sociales niños.jpg Desde el gobierno creen que el Estado debe garantizar que los niños crezcan con la misma capacidad de concentración que las generaciones anteriores. Red Educa Por su lado, una comisión de expertos sobre la Protección de la Infancia y la Juventud ya trabaja en una serie de recomendaciones técnicas que serán presentadas a mediados de 2026, incluyendo límites de edad específicos.

Con esta postura, Alemania busca liderar en Europa un movimiento de "desconexión protegida", priorizando la salud mental de los jóvenes por encima de los intereses comerciales de las grandes plataformas tecnológicas. Empezó la prohibición de redes sociales a menores de 16 años en Australia Las redes sociales ya forman parte esencial de la vida cotidiana de las personas. Pero más allá de lo útiles que pueden resultar, esta gran exposición también trae consigo preocupaciones sobre salud mental y privacidad, sobre todo en los más jóvenes. En este contexto, este miércoles entró en vigencia en Australia una ley que prohíbe las redes sociales a menores de 16 años, transformándose en el primer país en avanzar con una regulación de este alcance. La medida abarcará Instagram, Facebook, Youtube, Snapchat, Twitch, Kick, Reddit, Threads y TikTok entre otras. Las plataformas deberán restringir la creación de nuevas cuentas y eliminar a las ya creadas correspondientes al grupo etario. El congreso había aprobado la normativa en noviembre. En este sentido, la ley incluirá nuevos sistemas de verificación de edad, además de que ahora la responsabilidad recaerá sobre las empresas tecnológicas dueñas de las plataformas online, quienes deberán revisar que sus usuarios no tengan menos de 16 años. La multa si esto no se respeta será de u$s 33 millones.