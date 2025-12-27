ANSES ofrece descuentos exclusivos para jubilados de hasta 20%: cómo acceder + Seguir en









Los beneficios del organismo previsional que ofrece a los titulares de las prestaciones que cumplan con los requisitos.

Beneficios ANSES: lo que tenés que saber para aprovechar los descuentos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene un programa de beneficios que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros en más de 12.000 puntos de venta en todo el país. Esta iniciativa busca aliviar el presupuesto de los adultos mayores mediante rebajas en supermercados, farmacias y comercios adheridos.

Los descuentos alcanzan hasta un 20% en productos de perfumería, limpieza y alimentos, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El programa funciona de manera automática al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

Qué son los Beneficios ANSES El programa Beneficios ANSES ofrece ventajas económicas sin costo para el Estado, ya que los descuentos son financiados por los comercios y bancos participantes. Los beneficios se activan al momento del pago y incluyen:

Rebajas en supermercados como Carrefour, Coto, Disco, Jumbo y Vea.

Descuentos en farmacias y ópticas adheridas.

Reintegros adicionales según el banco donde se cobren los haberes. La cobertura abarca desde grandes cadenas hasta pequeños negocios locales, lo que garantiza el acceso a beneficios en todo el territorio nacional. Los jubilados no necesitan inscribirse, ya que los descuentos se aplican de forma automática al utilizar su tarjeta de débito.

Descuentos para jubilados de ANSES Los beneficios varían según el banco donde se cobren los haberes: Banco Nación : reintegro del 5% en compras con tarjeta de débito o crédito (tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000) en supermercados como Carrefour, Coto y La Anónima.

Banco Galicia: hasta un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta (tope de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias).

Banco Supervielle: 20% de descuento en supermercados los martes (tope de $25.000) y 50% en farmacias (tope de $12.000). También ofrece 3 cuotas sin interés en farmacias adheridas. Además, los titulares pueden acceder a una cuenta remunerada en Banco Nación (hasta $500.000 de saldo) o en Banco Galicia (sin tope), con rendimientos diarios según las tasas vigentes. Los descuentos en la tienda de Supervielle en Mercado Libre llegan al 15% los miércoles en supermercados y los martes en farmacias, con opciones de financiamiento en cuotas.

