El reconocido chef fue derivado al Hospital Alemán, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Allí, continuará su recuperación tras 2 semanas internado en la Patagonia.

Luego de varios días de internación en la Patagonia, Christian Petersen fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario el pasado viernes, para continuar su recuperación en el Hospital Alemán. Por el momento, el estado de salud del chef se mantiene bajo estricta reserva, sin nuevos partes médicos oficiales.

El operativo de derivación se realizó con monitoreo médico permanente y protocolos estrictos durante el vuelo . La decisión de trasladarlo a la Capital Federal se tomó tras su paso por el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes, donde permaneció en terapia intensiva. Allí, los profesionales evaluaron la necesidad de profundizar estudios y asegurar un seguimiento especializado acorde a la gravedad del cuadro. Desde su entorno insisten en preservar la confidencialidad sobre su evolución clínica.

El episodio que derivó en la internación ocurrió el viernes 12 de diciembre , durante una expedición en la zona del volcán Lanín. Petersen participaba de una actividad guiada cuando el responsable del grupo advirtió signos de agotamiento físico y solicitó la asistencia de un guardaparques.

A partir de allí se activó el rescate y el descenso de la montaña. El chef debió ser sedado y trasladado de urgencia al hospital de Junín de los Andes, donde los médicos diagnosticaron una fibrilación auricular , una arritmia cardíaca de riesgo. Tras ser estabilizado, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo e ingresó a terapia intensiva por un cuadro de falla multiorgánica .

Desde el punto de vista médico, la fibrilación auricular puede generar una descompensación sistémica y comprometer órganos vitales. La falla multiorgánica, en tanto, supone el deterioro simultáneo de dos o más funciones esenciales del organismo y requiere atención inmediata en cuidados intensivos.

En los días previos a la Navidad, la familia de Petersen difundió un mensaje en redes sociales en el que expresó alivio por su evolución y agradeció la atención recibida: “Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”. En la misma línea, su hermano Roberto destacó la fortaleza de Chris y el acompañamiento permanente del equipo médico y del entorno cercano.

Ante la noticia de la internación, diferentes muestras de apoyo se multiplicaron en el ámbito gastronómico y mediático. Colegas, figuras del sector y medios especializados hicieron llegar mensajes de aliento. Desde la señal elGourmet, donde Petersen desarrolla parte de su actividad, expresaron públicamente su respaldo y confianza en su recuperación.

Qué se sabe del episodio en el volcán Lanín

Días atrás, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), delegación San Martín de los Andes, emitió un comunicado en el que precisó que Petersen no presentó arritmias ni síntomas compatibles con un ACV durante el primer día de ascenso, y que descendió inicialmente en buenas condiciones generales.

No obstante, durante la expedición se detectaron cambios de conducta inesperados, lo que llevó a interrumpir la actividad. El cuadro se agravó horas más tarde y motivó la intervención de Gendarmería y su posterior internación.

Luego de un primer parte médico que habló de estado reservado y falla multiorgánica, la familia decidió mantener silencio sobre la evolución clínica. El comunicado posterior, en cambio, marcó un cambio de tono y aportó tranquilidad respecto de la recuperación de uno de los chefs más reconocidos del país.