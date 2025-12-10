Las redes sociales ya forman parte esencial de la vida cotidiana de las personas. Pero más allá de lo útiles que pueden resultar, esta gran exposición también trae consigo preocupaciones sobre salud mental y privacidad, sobre todo en los más jóvenes. En este contexto, este miércoles entró en vigencia en Australia una ley que prohíbe las redes sociales a menores de 16 años, transformándose en el primer país en avanzar con una regulación de este alcance.
Empezó la prohibición de redes sociales a menores de 16 años en Australia
La medida abarcará Instagram, Facebook, Youtube, Snapchat, Twitch, Kick, Reddit, Threads y TikTok entre otras. Las plataformas deberán restringir la creación de nuevas cuentas y eliminar a las ya creadas correspondientes al grupo etario.
Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y redefine el debate global
El congreso había aprobado la normativa en noviembre.
En este sentido, la ley incluirá nuevos sistemas de verificación de edad, además de que ahora la responsabilidad recaerá sobre las empresas tecnológicas dueñas de las plataformas online, quienes deberán revisar que sus usuarios no tengan menos de 16 años. La multa si esto no se respeta será de u$s 33 millones.
El motivo detrás de la ley
El principal argumento a favor de la ley sostiene que el uso excesivo y desregulado de las redes sociales produjo un impacto negativo en la salud mental y emocional de los niños, niñas y adolescentes, mayormente entre los 14 y los 16 años. De esta manera, se comprobó que la autoestima, el estado de ánimo y el bienestar en general habían sido deteriorados por la utilización de las redes sociales.
Así, la regulación sostiene que a tan corta edad no siempre los menores pueden regular su propio consumo digital, sumado a que son más vulnerables y quedan más expuestos. Las investigaciones previas a la ley defienden que entre los 14 y los 16 años hay un impacto emocional y psicológico muy fuerte.
Por otro lado, El primer ministro australiano, Anthony Albanese, señaló otro motivo fundamental: "Con demasiada frecuencia, las redes sociales no son nada sociales. En cambio, se utilizan como arma para los acosadores, como plataforma para la presión social, como motor de la ansiedad, como vehículo para los estafadores y, lo peor de todo, como herramienta para los depredadores“.
Ante la prohibición, plataformas como Meta y Youtube se posicionaron en contra debido a la pérdida de cientos de miles de usuarios. Sin embargo, tuvieron que aceptarla. De todas maneras, se esperan impugnaciones legales, como la que presentaría Reddit, aunque la red no lo confirmó aún.
