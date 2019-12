Los desafíos de la Argentina para volver a ser potencia exportadora

“La Argentina necesita dólares”. No es una frase más. Es una premisa que comparten desde el presidente Alberto Fernández hasta los diversos sectores económicos. Dado que la “maquinita” que imprime billetes con la leyenda “In God we trust” no se encuentra aquí sino en Estados Unidos, las principales formas que tiene el país de hacerse de divisas son mediante el comercio exterior, el endeudamiento, o bien la inversión extranjera directa. Tomando deuda ya se vio lo que ocurrió; la lluvia de inversiones que se prometió durante cuatro años nunca llegó. Pero quedan las exportaciones que después de todo son la mejor y más sana fuente dólares que tiene el país. El desafío es cómo potenciar los productos argentinos.