El histórico encuentro de Charly García y Julio Bocca que conmovió al Teatro Colón + Agregar ámbito en









Tras presenciar “La Consagración de la Primavera”, el músico bajó a los camerinos para felicitar personalmente a cada miembro del Ballet Estable.

Charly García y Julio Bocca en el palco del Teatro Colón. Prensa Teatro Colón

Entre los intensos aplausos dedicados al Ballet Estable y la imponente ovación que cosechó “La Consagración de la Primavera”, la noche del Teatro Colón sumó un hito inolvidable. Una fotografía comenzó a replicarse rápidamente entre la comunidad artística. Charly García y Julio Bocca disfrutaron juntos de una velada única en el marco del Programa Mixto de la temporada 2026.

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Desde el Palco Bajo 11 y rodeado por el afecto de Bocca y Renata Schussheim, el prócer del rock siguió cada detalle de la función antes de ser aclamado por la platea. Su posterior visita al backstage para saludar uno a uno a los bailarines del Ballet Estable selló con profunda emoción un encuentro cumbre entre los máximos referentes de nuestra cultura.

charly garcia teatro colón Charly García, Julio Bocca y Renata Schussheim. Prensa Teatro Colón

Charly García y Julio Bocca, juntos en el Teatro Colón El director del Ballet Estable, visiblemente conmovido por un recuerdo personal con García, confesó: “Me genera recuerdos de una época icónica”. Su encuentro con el músico lo transportó de inmediato a 1998, año en que creó BoccaRock Nacional, un innovador espectáculo que trasladó el rock argentino a escenarios multitudinarios como el Luna Park y el estadio de River Plate.

En aquella histórica fusión de danza y rock que marcó a fuego la cultura popular, Bocca irrumpía en escena con traje rojo y zapatillas blancas al ritmo de “La grasa de las capitales”, para luego sumergirse en la poética de Charly con sublimes coreografías de “Rasguña las piedras”, “El fantasma de Canterville” y “Los dinosaurios”.

Otro de los grandes hitos que unieron a Charly García con el Teatro Colón fue "Líneas Paralelas", "Artificio Imposible", el espectáculo estrenado en 2013 que llevó el universo del músico al terreno de la experimentación escénica.