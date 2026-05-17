Cuánto sale el service del aire acondicionado para el invierno: precios en mayo 2026

Para cambiar su uso al modo calor o ya darle una pausa tras la llegada del frío, es necesario revisar el equipo para que esté en óptimas condiciones.

Si el equipo no es revisado, podría exponerse a daños mucho más graves a la hora de cambiar su función.

Mantener el hogar caliente es una tarea que suele postergarse hasta la llegada del invierno, pero 2026 adelantó el frío con el arribo del otoño. Por eso, a mediados de mayo ya son muchas las casas que empiezan a usar con frecuencia los aparatos para calefaccionar los ambientes.

En este contexto, es necesario saber que el aire acondicionado necesita una nueva revisión, y no solo antes de su uso durante el verano. Los equipos de frío/calor requieren un service previo en cualquiera de las dos etapas en que vayan a utilizarse, y es importante conocer qué problemas pueden presentar al cambiar de función.

Después del verano, el aire acondicionado puede quedar con polvo en los filtros, humedad en la parte interna y suciedad en la unidad exterior. Cuando llega el frío, todo eso puede afectar la salida de aire, generar olor y hacer que el equipo no caliente con la fuerza esperada.

El hecho de cambiar la función del aire ante los descensos de temperatura, puede perjudicar al equipo si no está en buenas condiciones.

La revisión previa también ayuda a mejorar el aire que circula dentro de la casa . En invierno, los ambientes suelen ventilarse menos y cualquier suciedad acumulada en el equipo puede volver al cuarto cuando se lo enciende. Por eso, la limpieza no solo sirve para cuidar el aparato, sino también para evitar que mueva polvo y restos de humedad.

El service permite detectar fallas antes de depender del equipo como calefacción . Un aire puede prender, responder al control remoto y hacer ruido normal, pero aun así calentar poco, cortar antes de tiempo o tardar demasiado en levantar temperatura. En esos casos, la revisión permite saber si necesita limpieza, ajuste o una reparación puntual.

También puede haber impacto en el consumo eléctrico. Si el aire está sucio o tiene una falla, necesita trabajar más tiempo para calefaccionar el ambiente. Ese esfuerzo se nota más cuando el uso pasa a ser frecuente y el equipo queda encendido varias horas por día.

Aire acondicionado Freepik Los técnicos deben revisar la parte interna y externa de la unidad para asegurarse de un perfecto funcionamiento. Freepik

En que consiste el service del aire acondicionado para el invierno

El service del aire acondicionado para el invierno suele empezar con la limpieza de la unidad interna. El técnico retira los filtros, elimina el polvo acumulado y revisa que el aire salga con buena fuerza. Si hay olor o restos de humedad, también puede aplicar una desinfección en las partes internas.

Después se prueba el modo calor. Esta parte sirve para comprobar que el equipo no solo encienda, sino que realmente largue aire caliente y pueda mantener la temperatura indicada desde el control remoto. Si el aire sale tibio, tarda demasiado o se corta, puede haber una falla que necesita una revisión más profunda.

El mantenimiento también incluye un control del gas que usa el equipo para funcionar. Si le falta gas o hay una pérdida, el aire puede calentar poco y consumir más. En ese caso, el técnico debe revisar primero dónde está el problema, porque una recarga sin reparar la pérdida puede durar poco.

La unidad exterior también se controla, sobre todo si está en un balcón, patio, terraza o lugar expuesto. Allí se pueden juntar hojas, tierra y otros restos que dificultan el funcionamiento. Además, se revisan cables, conexiones y desagües para reducir el riesgo de cortes, goteos o fallas durante el uso en invierno.

Precios del service en mayo 2026

En mayo de 2026, el service preventivo estándar de un aire acondicionado en Argentina cuesta entre $70.000 y $120.000. Ese valor suele incluir limpieza de filtros, desinfección de la unidad interna, revisión general del equipo, control de funcionamiento y prueba del modo calor.

Cuando el trabajo requiere una limpieza más profunda, el precio sube. Si hace falta intervenir la unidad exterior con más detalle, desarmar partes del equipo o realizar una limpieza integral, el costo puede ubicarse entre $90.000 y $200.000, según el estado del aire y la dificultad del trabajo.

La visita de diagnóstico tiene otro valor. Si el usuario solo necesita que un técnico revise el equipo para saber qué falla tiene, el costo inicial parte desde $40.000 y puede llegar a $45.000. Ese monto depende de la zona, el traslado y el tipo de control solicitado.

La recarga de gas se cobra como adicional cuando el equipo no tiene la carga necesaria para calefaccionar bien. Ese trabajo puede sumar entre $140.000 y $180.000, según el tipo de gas que use el aire acondicionado y la revisión previa que deba hacer el técnico.

En días de mucha demanda, los servicios de urgencia pueden tener recargos de entre 20% y 30% sobre el precio habitual. Por eso, los valores de mayo sirven como referencia para quienes quieren revisar el equipo antes de que el aire acondicionado se use todos los días.