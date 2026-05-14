China cierra abril con exportaciones por u$s359.000 millones, impulsadas por el auge de la inteligencia artificial

Los datos surgen del informe de la Administración General de Aduanas de China, publicado el pasado sábado. En total, las ventas al exterior aumentaron un 14,1% interanual.

China sigue reclamando su lugar como una de las principales economías a nivel mundial . Los datos presentados por la Administración General de Aduanas de China refuerzan esta visión, ya que el gigante asiático cerró abril con exportaciones por u$s359.000 millones, lo que refleja un aumento del 14% interanual. En este escenario, el crecimiento es impulsado en gran medida por el auge de la inteligencia artificial.

Según un informe de Goldman Sachs y Nomura Holdings, la venta de semiconductores, ordenadores y otros productos ligados con la IA representaron, aproximadamente, la mitad del crecimiento de las exportaciones chinas durante el mes de abril.

En este escenario dinámico, los envíos chinos sostienen su crecimiento y presentan cifras escalofriantes: en detalle, el número alcanzado en abril representa que las empresas ingresaron divisas por u$s500 millones cada media hora.

¿Qué refleja el informe de las instituciones financieras? Básicamente que el comercio relacionado a la IA fue uno de los grandes motores de este salto del 14% interanual en exportaciones, número que quedó bastante por arriba de las estimaciones que se ubicaban en torno al 8,4%.

En detalle, los números muestran que las exportaciones de chips se dispararon 100%. Por su parte, las ventas de equipos, piezas de procesamiento automático, portátiles, tablets (y sus respectivos componentes) subieron un 47% según los datos presentados por al aduana asiática.

Pero el boom comercial alrededor de la inteligencia artificial también deja al descubierto el nivel de interdependencia que todavía une a las dos mayores economías del planeta - China y EEUU - a través de la cadena global de suministros tecnológicos, en medio de un escenario conflicto mercantil sin resolver y que espera tener grandes avances tras el cónclave entre Donald Trump y Xi Jinping.

Mientras EEUU lidera la inversión mundial en IA, China se consolidó el año pasado como el principal exportador de bienes vinculados a esta industria, de acuerdo con un informe elaborado por economistas de Standard Chartered. Aun así, el gigante asiático continúa dependiendo de importaciones en segmentos clave, como los chips avanzados.

En paralelo, las exportaciones chinas de circuitos integrados prácticamente duplicaron su valor desde el inicio del actual mandato de Trump. En abril, esos envíos superaron por primera vez los u$s31.000 millones. Aunque el dato estuvo influido por una baja base de comparación, las exportaciones totales hacia EE.UU. registraron el mayor salto en más de un año, luego de varios meses consecutivos de caídas de dos dígitos durante gran parte de 2025.

La expansión de la IA también empujó las importaciones y exportaciones chinas hacia niveles récord. En abril, las compras al exterior crecieron un 25% interanual y alcanzaron los u$s275.000 millones. Dentro de ese avance, las importaciones provenientes de Corea del Sur se dispararon más de un 60%, mientras que las originadas en Taiwán aumentaron más de un 20%.

Otro factor que explicó el salto de abril fue el encarecimiento de los chips, impulsado por la persistente escasez global de semiconductores. Según la firma japonesa Nomura, los chips aportaron 4,9% al crecimiento total de las exportaciones chinas, aunque casi todo ese efecto respondió a la suba de precios: solo ese componente explicó la suba del 4,5%