Las exportaciones argentinas pierden peso en la economía china: detectan 10 bienes para recuperar el terreno perdido

El peso de los bienes argentinos sobre las importaciones chinas es la mitad de lo que era a comienzos de siglo. Especialistas advierten que exportar nuevos productos es clave como señal de diversificación futura.

Si bien China representa el segundo destino de las exportaciones argentinas, en los últimas décadas nuestros productos perdieron bastante peso en la canasta de compras del gigante asiático . En ese contexto, especialistas en comercio exterior identificaron oportunidades para recuperar el terreno perdido y a la vez incrementar los envíos de bienes con mayor valor agregado, aunque esto depende de varios factores, como la aprobación de protocolos sanitarios, incrementos de productividad y una mejor articulación entre el sector público y el sector privado.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA exhibió que, en la última década, los bienes locales representaron el 0,3% del total de importaciones chinas, cuando a comienzos de siglo la cifra era el doble . Asimismo, el trabajo resaltó que casi la totalidad de las ventas al gigante asiático se concentran en commodities, aunque dentro de ellos hubo una cierta diversificación en los últimos años; mientras en 2007 los envíos dependían casi exclusivamente de la soja, recientemente ganaron peso carne, litio, sorgo, cebada, minerales y petróleo.

En ese marco, el IIEP analizó el potencial exportador en 10 productos que Argentina ya exporta a otros países del mundo y en los que China ya se abastece en una proporción relevante desde otros países de América Latina , destacándose un predominio de la agroindustria. Según el instituto, este criterio permite identificar bienes en los que existe, por un lado, capacidad exportadora argentina y, por otro, evidencia de que la región puede abastecer competitivamente la demanda china, lo que permitiría descartar que la falta de presencia argentina en esos mercados se deba a la distancia geográfica y otras dificultades comunes a la región.

Fuente: IIEP.

“A pesar de la distancia geográfica, varios países latinoamericanos exportan montos (a China) significativamente superiores”, remarcaron. Tales son los casos de Chile y Perú, que tienen acuerdos de libre comercio con la potencia oriental desde hace dos décadas y venden u$s2.000 y u$s750 per cápita (en Argentina es algo más de u$s100), respectivamente, pero también de Brasil y Uruguay, que no tienen ningún acuerdo bilateral y venden 5,6 y 3,5 veces más que Argentina.

10 oportunidades para recuperar el terreno perdido como proveedor regional de China

Para cuatro de los productos seleccionados, el IIEP sostuvo que el escalamiento de las exportaciones está en buena parte atado a la aprobación de protocolos sanitarios. Se trata de los casos del maíz (protocolo aprobado en 2023), el pollo trozado (restablecido en 2025 luego de una interrupción por gripe aviar), la nuez con cáscara (firmado en 2025) y las ciruelas secas (donde existen negociaciones vigentes).

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Fuente: IIEP.

Los casos del maíz y el pollo son particularmente relevantes, ya que China importa en torno a u$s2.500 millones de ambos productos, con Brasil como principal proveedor, a la vez que Argentina tiene a Vietnam como principal destino de ambos productos.

"El resto de los productos no requieren que el Gobierno negocie un protocolo sanitario, por lo que la ausencia de exportaciones hacia China puede ser un reflejo de falta de competitividad", deslizó el informe. En concreto, esos otros seis bienes son: harina de pescado, azúcar, jugo de naranja, ferroaleaciones, aceite de soja y madera conífera. Nuevamente, en China aparece Brasil como el principal proveedor latinoamericano en la mayoría de estos rubros, mientras que, del lado de las exportaciones argentinas, EEUU figura como destino predominante.

Además, estimaron que el crecimiento puede extenderse a sectores en los cuales hoy el país no tiene capacidad exportadora, pero podría tenerla en el mediano plazo, como en cobre, donde se prevén inversiones para los próximos años.

"Cada producto enfrenta desafíos específicos. Por este motivo, la política pública puede desempeñar un papel relevante para acompañar a las empresas en la superación de esos obstáculos. La agenda no se limita a abrir mercados, sino que incluye sostener procesos de aprendizaje exportador, generar información sobre la demanda, facilitar la adecuación a requisitos regulatorios y mejorar condiciones sistémicas de competitividad", concluyó el IIEP.

Lo que dejó la Feria de Cantón, clave para fortalecer el vínculo de las empresas argentinas con China

Cabe recordar que entre abril y mayo se llevó a cabo una nueva edición de la Feria de Cantón, en China, una de las ferias comerciales más importantes del mundo. Una de las grandes novedades de esta edición fue la realización, por primera vez, del Argentine Day, evento organizado por la Cámara Argentino China en conjunto con el Consulado Argentino en Guangzhou y que reunió a más de 120 empresarios argentinos, que presentaron varios productos locales .

En ese contexto, María de los Ángeles Arrieta, cónsul general en Guangzhou, manifestó que Argentina está promoviendo activamente la exportación de diversos productos de alta calidad como carne vacuna y vino a China, entre otros.

Los datos reflejan que, si bien en el último año las exportaciones a China mostraron un crecimiento importante, en línea con la suba de las ventas externas totales, todavía el nivel de diversificación es bajo, a la vez que el país está rezagado en la comparación con varios países de la región. Frente a ese escenario, los expertos marcan que la inserción en el país asiático de nuevos productos es fundamental, no tanto por su impacto de corto plazo en materia de divisas, sino como señal relevante sobre el potencial de diversificación futura.