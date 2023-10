Lisandro López: "Pretendemos ser una compañía reconocida por su alto cumplimiento"

Lisandro López: Es muy difícil hablar de la actualidad del mercado de seguros porque no es un oasis en el medio del desierto. Es imposible no remitirse a la actualidad de Argentina, como es imposible hablar de la actualidad de la Argentina sin entender lo que está pasando en el mundo. Desde el cisne negro de las Torres Gemelas en adelante, no ganamos para sustos en el mercado de seguros. Todo esto contextualizado. A eso se le suma una crisis económica y política en el país, porque estamos muy cerca de las elecciones. El mercado asegurador obviamente sufre los coletazos inflacionarios, la falta de divisas, de falta repuestos.

Tenemos que responder a asegurados que nos pagaron pólizas en valores de moneda vigente hace un año atrás y hoy estamos reponiendo una unidad o un repuesto que, si tengo suerte de conseguirlo, no sé a qué precio lo estoy pagando. Ese tipo de cosas hacen que el sector venga sufriendo. Se nota en las estadísticas y los reportes. Antes podíamos decir que el mercado estaba compuesto por empresas clase A y B. Te diría que ahora se generó un tipo de empresas clase C, que tienen una enorme dificultad de pago.

Siempre hubo alguna, pero hoy ya son un grupo. A esto se le suman unas cuantas cosas que afectan al sector. Es un sector competitivo, donde nos conocemos y estamos tratando de ingeniarnos con un poco de creatividad para buscar mercado. Hay empresas que están en una guerra de tarifas que no le hace bien al sector. Esa guerra está impulsada por factores financieros para poder cumplir sus compromisos. Es un sector que no está pasando una etapa fácil, como la mayoría de los sectores del país.

P.: ¿Qué pasa en particular con los reaseguros?

L.L.: Es un tema que preocupa a todo el sector. Las empresas no pueden cumplir con los que cobran reaseguros en el exterior porque el tránsito de divisas está trabado. Ese tema, con una medida retroactiva que se dio, en la carga del 25% del impuesto PAIS en las pólizas de seguro que ya teníamos contratadas en el exterior, implicó empeorar algo que no estaba mal. Se generó una realidad retroactiva, con un impuesto que dificulta la relación con los reaseguradores, sobre quién se hace cargo de esto, quién lo va a estar pagando. Ese es un condimento adicional que hace que el sector pase una crisis que no tendría que estar pasando. Tenemos otras cosas para trabajar y mejorar, pero no justamente esa.

P.: Dentro de este escenario, ¿en qué lugar se encuentra Providencia?

L.P.: Tenemos la visión de que cada crisis es una oportunidad. Mi incorporación al grupo es justamente para aprovechar las oportunidades que nos da el mercado en crisis. Hoy tenemos muchos productores que están buscando compañías serias, que respondan. Nosotros tenemos atrás un grupo con una gran espalda financiera, que nos da una mano y nos ayuda. Estamos sólidos. También tenemos derrame desde arriba. Hay gente que está buscando nuevas alternativas de costos. Sabemos que un seguro completo tiene unas características de costos que un segmento de la población que hasta hace poco no lo sentía, ahora está analizando ver cómo baja sus costos mensuales. Personas que por ahí tienen dos o tres autos y ahora se preguntan cómo hacer para achicar sus gastos fijos. En ese sentido somos una muy buena opción en la relación costo-prestación. Tratamos de liderar este segmento.

P.: ¿De qué manera?

L.L.: Lo hacemos a través de una serie de planes. Tienen que ver con la diversificación de carteras. Esa diversificación la tomo en dos sentidos. Primero, en la ubicación geográfica: en los últimos tres meses abrimos tres agencias grandes. Ya estábamos presentes en AMBA y Patagonia. En los últimos tres meses nos hicimos fuertes con una agencia en la zona de Cuyo, en Córdoba -para todo el centro del país- y en Salta, para cubrir el NOA. Los índices de siniestralidad son muy inferiores en el interior que en el AMBA, por lo que es una cartera más sana. Históricamente somos una compañía muy enfocada en el rubro automotor y hoy estamos siendo muy fuertes en otras ramas, como comercio. Esa diversificación nos permite tener mejores ingresos y una cartera mucho más sana y rentable.

P.: ¿Qué papel tuvo la pandemia en ese cambio tecnológico?

L.L.: Hay sectores que se vieron obligados a hacer este cambio. Si mirás el turismo, que fue un sector que avanzó mucho en esto, hoy es raro que la gente vaya a las agencias tradicionales a sacar un paquete. El seguro todavía tiene la cadena del organizador, del broker, del productor, liderando la comercialización.

Es un negocio más orientado al B2B que al B2C. Ahora sí se diseñaron algunas plataformas entendiendo que los consumidores quieren desde sus casas cotizar y comparar costos y prestaciones. Nosotros muy recientemente estamos incorporando un cambio de plataforma, un cambio de nuestro sistema core, que nos va a llevar 8 meses. Ponemos especial foco en el productor como nuestro cliente. Cuando analicé el nuevo sistema, no lo tomé como que únicamente cambie el color de la pantalla, sino que tenga un motor de inteligencia artificial que les permita tener un montón de información a los tomadores de decisiones. Hablamos de sacar datos quirúrgicos: qué modelo de auto, en qué zona. Hacer big data con decisiones sustentadas en la información. Por otro lado, nunca perder el foco de cuál es la mejor herramienta para el productor, que es el que en definitiva está colocando las pólizas netas. Que tenga una plataforma en la que, desde su teléfono o PC, pueda comparar coberturas, poner adicionales, alargar y achicar plazos. Es una forma mucho más versátil y ágil.

P.: ¿Cuáles son las pólizas que mejor funcionan dentro de Providencia?

L.L.: Todavía estamos muy focalizados en el sector automotor. Por una cuestión de costos, mucha gente se está yendo de coberturas de riesgo total a seguros contra terceros o a responsabilidad civil básica con robo. La situación económica hace que la gente piense que, si le roban el vehículo, no lo puede reponer. En el interior, la cobertura contra granizo y en AMBA se demandan muchas coberturas contra robos parciales, como robo de ruedas.

P.: Es una suerte de cliente “low cost”.

L.L.: Exacto. Es un cliente low cost y racional, que compara muy racionalmente cuál es su riesgo dependiendo en qué zona vive, cuál es la frecuencia de uso de su auto, etc.

P.: ¿Qué impronta le gustaría darle a su gestión?

L.L.: Providencia es una compañía linda para hacer cambios, con un buen nombre, que es cumplidora. El año que viene cumple 120 años. Eso no es menor. Cualquier compañía que en Argentina sobrevivió 120 años vio pasar varios ministros de Economía. Vimos pasar corralitos, corralones, indexación, Plan Bonex. Es una compañía que sobrevivió a todo eso y siempre respondió. Eso es para llamarle la atención a cualquiera. Me pareció una plataforma muy interesante.

Encontré una masa de recursos humanos muy capacitada. Gente con muchísima experiencia, reconocida por todo el sector, que es incluso consultada por otras compañías.

P.: De cara a estos 120 años, ¿qué desafíos identifica para Providencia?

L.L.: Pretendemos llegar a los 120 años siendo una compañía reconocida en el mercado como de alto cumplimiento de sus compromisos, sólida en cuanto a capitales y muy líquida financieramente.