El Gobierno celebró la vigencia de la Ley de Glaciares tras un fallo de la Cámara Federal.

Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación, el tribunal hizo lugar a la apelación presentada por el Estado nacional y revocó la medida cautelar que había sido dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos.

El Gobierno nacional celebró este lunes el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que dejó sin efecto la suspensión de la Ley de Glaciares en Santa Cruz y ratificó la vigencia de la normativa ambiental impulsada por el presidente Javier Milei.

Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación , el tribunal hizo lugar a la apelación presentada por el Estado nacional y revocó la medida cautelar que había sido dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos contra la Ley N.º 27.804 , complementaria del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Desde el organismo sostuvieron que la decisión judicial representa un respaldo al " modelo argentino de federalismo de concertación ambiental ", mediante el cual la Nación establece estándares mínimos de protección mientras las provincias complementan y aplican esas disposiciones dentro de sus respectivas competencias.

La cautelar había sido impulsada por autoridades y dirigentes políticos de El Calafate y de Santa Cruz, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma.

La cautelar había sido impulsada por autoridades y dirigentes políticos de El Calafate y de Santa Cruz , quienes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma. Sin embargo, la Cámara consideró que la resolución de primera instancia carecía de fundamentos suficientes para suspender una ley sancionada por el Congreso y cuestionó la legitimación de los demandantes para representar al conjunto de los habitantes de la provincia.

Al resolver la apelación del Estado nacional, los jueces señalaron que el fallo cuestionado verificó los requisitos de "verosimilitud del derecho" y "peligro en la demora" sobre la base de "meras eventualidades" planteadas por los demandantes y que derivó en una orden dirigida al Estado nacional de "confusas implicancias".

Además, el tribunal fue contundente respecto de la representación invocada por quienes impulsaron la acción judicial. En ese sentido, sostuvo que "ni el Intendente de El Calafate, ni la Presidenta de su Concejo Deliberante o los legisladores que suscribieron el escrito de inicio, poseen legitimación para auto arrogarse la representación del pueblo de toda una Provincia en el sentido que aquí han pretendido".

La Procuración del Tesoro afirmó que continuará ejerciendo la defensa judicial del Estado nacional y de la plena vigencia de la Ley N.º 27.804 frente a los distintos planteos promovidos contra la norma. En esa línea, recordó uno de los argumentos centrales de la apelación presentada por el Estado: "El Poder Judicial puede controlar la constitucionalidad, pero no reemplazar opciones regulatorias razonables por otras que considere, por el criterio de un juez, más prudente o más conveniente".

Para el Gobierno, la Ley de Glaciares constituye un punto central de su programa económico y federal, por lo que consideró que el fallo judicial representa un respaldo a su aplicación y continuidad.