Croacia ya tiene a sus 26 elegidos para el Mundial 2026, con Luka Modric como gran figura + Agregar ámbito en









Zlatko Dáric confirmó a los jugadores que llevará a esta nueva cita mundialista con una mezcla entre experiencia y juventud.

La selección croata confirmó sus 26 jugadores para el Mundial 2026 NA

La selección de Croacia confirmó este lunes a sus 26 convocados para disputar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Con Luka Modric a la cabeza, buscarán repetir jugar la mayor cantidad de partidos posibles tal como lo hicieron en Rusia 2018, cuando perdieron la final frente a Francia, y en Qatar 2022, en dónde quedaron afuera ante Argentina en semifinales.

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Zlatko Dáric, técnico de la selección, probó estas últimas semanas a los futbolistas que llegaban con algo de dudas en cuanto a su estado físico como Mateo Kovacic o Josko Gvardiol, ambos jugadores fundamentales en el actual estilo de juego, que aún no se encuentran al 100% pero no los dejó afuera de la citación y verán cómo evolucionan con el paso de lo días. En principio, ambos serían titulares. Además, jugadores como Bruno Petkovic, autor del gol del empate contra Brasil en 2022, Lovro Majer, Dion Drena Beljo, Franjo Ivanovic e Ivan Smolcic quedaron afuera de la lista final.

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Las figuras de Croacia Cuando se habla de experiencia no se habla solo de edad, sino también de cantidad de partidos. Luka Modric, de 40 años, jugará su quinto Mundial y será una de las banderas de la selección Europea, aunque no el único veterano. También estarán Iván Perisic, de 37; Ante Budimir, de 34; Andrej Kramaric, de 34; y Dominik Livakovic, de 31.

Por otro lado, la juventud se hará oír e intentará aportar dinamismo a una selección que está en busca del recambio, pero no anímico ni funcional, sino de edad. Luka Vuskovic, de 19 años, será el más joven de los citados con un futuro prometedor. Esta temporada jugó en el Hamburgo de Alemania a préstamo desde el Tottenham, por lo que próximamente aterrizará en la Premier League en busca de asentarse profesionalmente en las grandes ligas. Mide 1,93, jugó 30 partidos y convirtió 6 goles jugando de marcador central, mientras que con Croacia ya jugó 4 y pudo convertir un tanto.

Además, se destacan novatos como Petar Sucic, mediocampista de 22 años del Inter; Igor Matanovic, delantero de 23 años del Friburgo; Martin Baturina, mediocampista de 23 años del Como; Luka Sucic, mediocampista de 23 años de la Real Sociedad; y el ya asentado defensor del Manchester City Josko Gvardiol, de 24 años. image Los convocados por Croacia para el Mundial 2026 Arqueros Livakovi (Dinamo Zagreb) Kotarski (Copenhagen) Pandur (Hull City) Defensores Gvardiol (Manchester City) Cáleta-Car (Real Sociedad) Sutalo (Ajax) Stanisi (Bayern Munich) Marin Pongracic (Fiorentina) Martin Erlic (Midtjylland) Luka Vuskovic (Hamburgo) Mediocampistas Luka Modric (Milan) Mateo Kovacic (Man. City) Mario Pasalic (Atalanta) Nikola Vlasic (Torino) Luka Sucic (Real Sociedad) Martin Baturina (Como) Kristijan Jakic (Augsburg) Petar Sucic (Inter) Nikola Moro (Bologna) Toni Fruk (Rijeka) Delanteros Ivan Perisic (PSV) Andrej Kramaric (Hoffenheim) Ante Budimir (Osasuna) Marco Pasalic (Orlando City) Petar Musa (Dallas) Igor Matanovic (Friburgo).