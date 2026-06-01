Hezbolá aceptó una tregua propuesta por EEUU tras la presión de Donald Trump sobre Israel y el Líbano

La organización respaldó un esquema de cese mutuo de hostilidades impulsado por Washington. El acuerdo contempla que Israel detenga los ataques sobre Beirut y que Hezbolá suspenda el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí.

El grupo Hezbolá aceptó este lunes una propuesta impulsada por EEUU para avanzar hacia un cese mutuo de hostilidades con Israel , en un movimiento que podría abrir una nueva etapa de negociaciones tras semanas de e nfrentamientos y bombardeos cruzados en la frontera.

La información fue confirmada por la embajada del Líbano en Washington , que difundió un comunicado —posteriormente replicado por la presidencia libanesa en redes sociales— donde se detalla el esquema promovido por la administración de Donald Trump para reducir la tensión en la región.

Según el entendimiento planteado por EEUU, Israel deberá abstenerse de atacar los suburbios del sur de Beirut , uno de los principales bastiones políticos y militares de Hezbolá, mientras que la organización respaldada por Irán detendrá sus ataques contra territorio israelí .

La propuesta surgió luego de que el presidente estadounidense afirmara en Truth Social que existía un principio de acuerdo para disminuir las hostilidades. Detrás de esa iniciativa aparece también el secretario de Estado, Marco Rubio , quien durante los últimos días mantuvo contactos con el presidente libanés, Joseph Aoun , y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu .

El objetivo estadounidense es generar las condiciones para una desescalada gradual del conflicto y evitar una ampliación de la guerra que involucre de manera más directa a otros actores regionales.

“Esto crearía un espacio para una desescalada gradual y un cese efectivo de las hostilidades”, habían explicado previamente fuentes de la administración estadounidense al presentar el esquema de negociación.

La novedad llegó después de una jornada especialmente tensa. Durante el fin de semana, las Fuerzas de Defensa de Israel tomaron el castillo de Beaufort, una posición estratégica ubicada al norte del río Litani, mientras que el gobierno de Netanyahu autorizó nuevos ataques sobre los suburbios de Beirut.

En ese contexto, el diputado de Hezbolá Hassan Fadlallah confirmó a la cadena Al-Manar que la organización respalda un alto el fuego integral en todo el territorio libanés, aunque aclaró que la retirada de las tropas israelíes continúa siendo una condición central para alcanzar una solución definitiva.

"Observaremos si realmente se produce un cese de las hostilidades en los próximos días", sostuvo el dirigente, dejando abierta la puerta a una eventual negociación más amplia.

La evolución de los acontecimientos será seguida de cerca por Washington, que intenta llegar con algún avance concreto a la nueva ronda de conversaciones prevista entre representantes de Israel y el Líbano. Mientras tanto, el futuro de la tregua dependerá de que ambas partes respeten un acuerdo que, por ahora, sigue siendo frágil y está condicionado por la situación militar sobre el terreno.

Benjamín Netanyahu ordenó ampliar el control israelí sobre Gaza al 70% del territorio

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el jueves pasado que ordenó ampliar el control militar sobre la Franja de Gaza al 70% del territorio. Hasta ahora, asegura que sus fuerzas dominan el 60% del enclave palestino, mientras continúan los ataques pese al cese al fuego firmado en octubre de 2025.

"En este momento, controlamos por completo el 60% del territorio de la Franja de Gaza y mi directiva es llegar al…", dijo Netanyahu durante un evento organizado por el Canal 12 de Israel. Al hacer este anuncio, el público presente coreó "¡100%!" antes de que pudiera terminar la frase.

"Esperen, vayamos en orden. Primero, el 70%. Empezaremos con eso", respondió el mandatario, sin negar que la totalidad del territorio pueda ser el objetivo final, según informó RT.

Ya la semana pasada, el premier israelí había declarado en Tel-Aviv que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) controlan el 60 % del enclave palestino, una cifra mayor al 53% que Israel debía mantener controlado sobre una franja de seguridad llamada “Línea Amarilla”.

"Hemos traído a casa a todos nuestros rehenes, hasta el último. Hubo quienes dijeron: '¡Fuera, fuera!'. No nos fuimos", dijo en aquel momento. "Hoy controlamos el 60%, mañana ya veremos", cerró sobre el tema Netanyahu, en un tono ya ni siquiera de amenaza, sino de una realidad planteada como irreversible y normalizada.