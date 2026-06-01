Diego Santilli criticó a Axel Kicillof por su viaje a Corrientes: "Hay que regalarle un GPS"

"¿Ahora es gobernador de Corrientes?", se preguntó irónicamente el ministro del Interior en referencia al mandatario bonaerense, quien el miércoles desembarcará en territorio litoraleño.

Diego Santilli apuntó este lunes contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y, con ironía, pidió "regalarle un GPS" por el viaje que el mandatario bonaerense realizará el miércoles próximo a Corrientes , donde se reunirá con su par local, Juan Pablo Valdés .

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Este lunes, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco , confirmó que Kicillof desembarcará en territorio correntino para desarrollar una agenda que incluirá, además de un encuentro con Valdés, la presentación de su libro "De Smith a Keynes".

El evento se realizará a partir de las 17:15 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Se baraja, además, la posible firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones.

En la antesala de la visita, el titular del Ejecutivo de Corrientes también se refirió al encuentro . "Dijo que iba a pasar por Casa de Gobierno, así que estamos atentos. Si podemos, vamos a estar juntándonos" , afirmó en diálogo con la prensa, sin brindar mayores precisiones.

Una vez conocida la noticia, el ministro del Interior utilizó las redes sociales para arremeter contra el mandatario bonaerense. "¿Ahora es gobernador de Corrientes?", se preguntó sarcásticamente Santilli en referencia al cacique de PBA.

Acto seguido, el funcionario lanzó: "Me parece que hay que regalarle un GPS para que recorra la provincia de Buenos Aires".

Cabe recordar que el propio Diego Santilli encabezó la boleta libertaria a diputado nacional en la Provincia en las elecciones legislativas del 2025, tras la renuncia de José Luis Espert. En la ocasión, La Libertad Avanza (LLA) logró revertir el resultado de los comicios locales, donde el peronismo se había impuesto por amplio margen.

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Me parece que hay que regalarle un GPS para que recorra la provincia de Buenos Aires. https://t.co/T3hGMEMVhD — Diego Santilli (@diegosantilli) June 1, 2026

Si bien actualmente ocupa el Ministerio del Interior, Santilli tiene intenciones de disputar la gobernación en el 2027. Para eso, deberá enfrentar a otros eventuales postulantes internos, como el armador karinista Sebastián Pareja.

En el entorno del "Colo" aseguran que mantiene buen vínculo con todos los sectores violetas, aunque admiten que la palabra final siempre la tiene la secretaria general de la Presidencia.

Por estas horas, el funcionario intenta destrabar la reforma electoral con los gobernadores, que empiezan a mostrarse más receptivo a discutir la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un ítem que, hasta hace semanas, generaba mayores reacciones en las provincias.

Por su parte, el gobernador Juan Pablo Valdés es uno de los caciques nóveles en el puesto. Llegó al poder en diciembre del año pasado, tras recibir el bastón de manos de su hermano Gustavo, hoy senador provincial.

Ambos forman parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y se plegaron a Provincias Unidas, el frente que comparten con sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy).

Este lunes, en diálogo con los medios, Valdés reveló que mantuvo una reunión con Santilli, en la que planteó el reclamo por una tarifa eléctrica diferencia para la región, en el marco de la denominada "zona cálida".

Esa fue, de hecho, una de las promesas del Gobierno para destrabar en el Congreso la reforma al régimen de zona fría.