S&P elevó la nota de la deuda de YPF y otras siete empresas argentinas

La calificadora de riesgo ya había hecho lo propio con la deuda soberana. Destacó la austeridad fiscal del Gobierno y la acumulación de reservas del BCRA.

A pocos días de haber mejorado la calificación de la deuda soberana de Argentina , la agencia S&P elevó también la nota de YPF y otras siete empresas nacionales más . La decisión se tomó tanto por factores locales como externos.

S&P Global Ratings subió este viernes 12 de junio sus calificaciones en moneda local y extranjera a "B" desde "B -" de las siguientes compañías: YPF, YPF Luz (la división de energías renovables de la petrolera con participación estatal), Aeropuertos Argentina 2000, EDEMSA, Genneia, Pampa Energía, Telecom y Transportadora de Gas del Sur . En todos los casos, las perspectivas a futuro son estables.

"Las perspectivas sobre estas entidades son estables, al igual que la del soberano y reflejan nuestra expectativa de que el Gobierno continuará con su programa de austeridad fiscal mientras el banco central aumenta sus reservas , lo que permitirá mantener el crecimiento económico y reducir la inflación. Además, la perspectiva sobre las entidades a las que se les subió la calificación incorpora mejores condiciones de transferencia y convertibilidad", explicó la calificadora en un informe publicado este viernes

S&P destacó la austeridad fiscal del Gobierno y la acumulación de reservas del BCRA

Respecto del alza en la calificación soberana informada hace apenas unos días, la entidad sostuvo que se trata de un reflejo de "la disminución de las vulnerabilidades económicas y la mejora gradual de la liquidez externa, lo que sienta las bases para una recuperación económica continua". "La austeridad fiscal, junto con otras medidas, ha mejorado el acceso del Gobierno a la financiación voluntaria procedente de los mercados de capitales, así como de los prestamistas oficiales, para afrontar las importantes necesidades de servicio de la deuda comercial en moneda extranjera en 2026 y 2027", profundizó.

Y concluyó: "Nuestro escenario base parte de la premisa de que probablemente habrá tensiones durante los próximos 12 a 18 meses que podrían deteriorar la estabilidad económica, pero la combinación de superávits fiscales continuos y la acumulación de reservas de divisas por parte del banco central fortaleció el perfil de liquidez del Gobierno".