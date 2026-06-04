Los CEOs ponen el foco en la tecnología y las alianzas para impulsar la competitividad

La transformación tecnológica, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de liderazgo dominaron la agenda de Experiencia IDEA Management 2026, el encuentro organizado por IDEA que reunió este jueves en el Centro de Convenciones Buenos Aires a referentes empresariales, emprendedores y especialistas para debatir sobre el futuro de los negocios en la Argentina.

La jornada convocó a cientos de ejecutivos y profesionales en un contexto marcado por cambios acelerados en la economía y el mundo del trabajo. Bajo la premisa de que las organizaciones deben asumir un rol activo frente a la transformación, los expositores coincidieron en que la adaptación permanente y la construcción de redes de colaboración serán claves para el crecimiento.

" El desafío actual para los líderes ya no es esperar a que el escenario se acomode, sino asumir un rol protagonista frente al cambio ", señaló Agustín Bellido, presidente de Experiencia IDEA Management 2026 y gerente general y líder de Tecnología de IBM Argentina y Cono Sur.

Uno de los ejes más destacados del encuentro fue el panel "La collab argentina: ecosistemas con impacto", donde líderes de distintos sectores coincidieron en que el futuro de la competitividad dependerá cada vez más de la capacidad de las empresas para trabajar en conjunto.

Juan Parma, CEO de Banco Macro, sostuvo que el sistema financiero tendrá un papel determinante para acompañar una etapa de crecimiento económico. " El sistema financiero es clave para materializar el crecimiento de nuestro país ", afirmó. En ese sentido, remarcó que el desafío pasa por ampliar el alcance del sector y aprovechar mejor la información disponible. "Tenemos que ampliar la torta, el tamaño del sistema, para potenciar el uso de los datos y generar confianza", señaló.

Por su parte, Roberto Nobile, director de IDEA y CEO de Telecom Argentina, destacó la necesidad de construir alianzas para impulsar la innovación. "No creemos en hacer las cosas solos. Tampoco en soluciones aisladas. Creemos en ecosistemas", resumió.

La misma línea planteó Eduardo Gorchs, CEO de Siemens Sudamérica, quien consideró que la competitividad ya no se define únicamente dentro de cada organización. "El secreto está en aceptar que la competitividad no se va a dar en la empresa, sino entre empresas, en el vínculo que se pueda construir, en la red", aseguró.

Sectores estratégicos para el país

Durante el encuentro también se analizaron las oportunidades que enfrenta la Argentina en sectores estratégicos. Para Gorchs, tanto la minería como la tecnología aparecen entre las actividades con mayor potencial para impulsar el desarrollo económico de los próximos años. "Ambos tienen un potencial enorme de desarrollo, tanto de personas como de ecosistemas que van a colaborar con eso", afirmó el ejecutivo.

La agenda incluyó además debates sobre creatividad, inteligencia artificial, expansión internacional, liderazgo y desarrollo aeroespacial. En este último eje participaron Fernando Filippetti, director del proyecto universitario ASTAR de Tecnología Aeroespacial, y Carolina Renaud, cofundadora de ConstelAR Space y Propulsar.

Además de los paneles, el evento incorporó espacios de networking y actividades de speed dating entre jóvenes profesionales y CEOs de compañías que integran el ecosistema de IDEA, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y la formación de nuevos liderazgos.

La edición 2026 volvió a mostrar una coincidencia entre los principales referentes empresariales: en un escenario atravesado por la inteligencia artificial y la transformación permanente de los negocios, la colaboración, la innovación y la construcción de confianza aparecen como las principales herramientas para impulsar el crecimiento.

Entre los participantes estuvieron también Juan Sebastián Verón, la filósofa Florencia Sichel, la especialista en neurociencias Sandra Rossi, el CEO de Teamcubation, Mariano Wechsler, la cocinera y comunicadora Ximena Sáenz, el fundador de Luzu TV, Nico Occhiato, el CEO de Banco Supervielle, Gustavo Manríquez, el CEO de Raízen Argentina, Andrés Cavallari, además de emprendedores como Ariel Arrieta, Gerónimo Maspero y Miguel Zuccardi, quienes compartieron su visión sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las organizaciones en un escenario marcado por la inteligencia artificial y la aceleración tecnológica.