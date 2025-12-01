Federico Giannoni: "Es un logro terminar un año desafiante en forma equilibrada" + Seguir en









El CEO de Focus Logo razonó sobre la actualidad del sector durante la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO de Focus Logo, Federico Giannoni, destacó la oportunidad del sector de regalos empresariales y merchandising durante la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO de Focus Logo, Federico Giannoni, se refirió a la oportunidad del sector vinculado a los regalos empresariales y el merchandising, al formar parte del tercer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate, moderado por el jefe de Economía y Finanzas, Juan Pablo Marino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Giannoni destacó que Focus Logo “es una empresa de productos promocionales, regalos empresariales y merchandising”. “Yo la fundé hace un poco más de 25 años y, saliendo del mundo corporativo, me generé mi emprendimiento. Hoy le vendemos a más de 1.000 empresas activas y tenemos presencia también en Chile”, contó.

Sobre el potencial del sector, destacó: “Fuimos creciendo sostenidamente y es una industria que tiene para crecer un montón”. En esa línea, comparó que “los últimos años son los de mayor cambio de la industria y hoy en Argentina hay máquinas de última tecnología, parejos a nivel mundial, pero con tickets promedio mucho más bajos y consumo per cápita mucho más bajo, lo cual nos da una proyección de crecimiento muy grande”.

Federico Giannoni VIDEO El liderazgo de los CEOs y la necesidad de delegar Al analizar su rol dentro de la firma, destacó: “Hoy la mirada hacia adentro del equipo es la que hace que, con buenas personas y una orientación hacia la misión de la empresa, podemos lograr mejores resultados”

“Siendo dueño de una pyme, uno siempre se la pone al hombro y termina siendo quien dice qué hay que hacer y cómo se hace, porque siempre supe hacer todos los roles. Pero hoy me encuentro con mandos medios y personas capacitadas que saben mucho mejor la tarea de lo que sé yo. Esa creo que es la base de la delegación. No es solamente dar la tarea para que otro la haga, sino confiar en que esa persona lo sabe hacer mejor, tiene mejores capacidades y nos va a hacer crecer como empresa”, razonó Giannoni.

Y sentenció: “Eso implica invertir en recursos, en pagar buenos sueldos, en confiar en la gente. Y el resultado se ve: es la motivación, el sobrellevar los obstáculos que nos van generando todo el tiempo de la mejor manera posible”. Buenas perspectivas tras un año desafiante Giannoni analizó al sector en perspectiva y planteó: “Nosotros somos una pyme, si bien muchos de nuestros clientes son empresas grandes. El año fue muy desafiante y las expectativas de comienzos de año, con un cierre de 2024 que era bastante auspicioso, fueron decreciendo a medida que nos acercábamos a las elecciones y al ruido político”. “Los productos que vendemos, que son promocionales, son el primer ajuste en las grandes empresas que se hace para achicar presupuestos y lo primero donde invierten cuando hay una proyección positiva. Lo que nos pasó es que, en esta temporada alta, aunque el nivel de actividad es alto, estamos un 30% abajo de lo que fue el año pasado”, precisó. Para el referente de Focus Logo, “es un logro terminar del año en forma equilibrada” y anticipó que “la proyección hacia el año que viene es buena, porque la estabilidad genera una buena proyección de la mano del crédito y va a fortalecer muchas actividades”. En lo personal, destacó que “fue un año de consolidación del liderazgo”, con la empresa pasando de 9 a 14 personas. “Eso nos permitió enfocar la mirada hacia el equipo, sostener la alta motivación”, apuntó.

Temas CEOs

Pymes

Empresas