Lisandro López: "Este nuevo paradigma de la inteligencia artificial lo vemos como una nueva revolución industrial"

El director general de Grupo Indalo, Lisandro López , reflexionó sobre el cambio de paradigma que supone el desarrollo de la inteligencia artificial , al encabezar el último panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , moderado por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman .

En un comienzo, López analizó el rol de los conductores de empresas en el país y expresó: “ La pregunta hay que revestirla del contexto, sería totalmente distinta a un grupo de CEOs de Bélgica que de Argentina, donde estamos muy acostumbrados a la crisis y diría que es casi nuestro statu quo ”.

“Nosotros lideramos proyectos a largo plazo que no tienen que ver con proyectos políticos, sino con proyectos de negocios empresariales. A veces nuestros horizontes temporales, ni hablar de la gente que trabaja en infraestructura, estás planificando a 20 años. Y ya sabés que te va a agarrar una crisis cuando estás en Argentina y tenemos una gimnasia que quizás en otros contextos más estables no tengan ”, sintetizó.

Acerca del rol de quien está al frente de una compañía, el referente de Grupo Indalo consideró que “el factor fundamental está relacionado con cómo liderás y marcás un rumbo a la gente que te está siguiendo para disminuir las incertidumbres que los acompañan en el día a día” y agregó: “ Me parece que la actitud y la aptitud van de la mano y acá el liderazgo es muy marcado por parte de los CEOs ”.

La inteligencia artificial como “una revolución industrial”

Al referirse a la tecnología, López consideró que “es el factor común” en la búsqueda de todas las compañías que buscan “poner foco en el servicio, tener flujos más ágiles, reducir costos y brindar servicios al cliente, adaptándose permanentemente”.

“Nosotros estamos aplicando inteligencia artificial. En la compañía de seguros recientemente lanzamos el nuevo ERP con una fuerte apuesta al cambio tecnológico para brindar un mejor servicio y soluciones más personalizadas”, destacó.

Sobre esta transformación, el referente de Grupo Indalo aseguró: “Este nuevo paradigma de la inteligencia artificial lo vemos como una nueva revolución industrial, con el mismo efecto que tuvo en su momento la locomotora o lo que fue después el microprocesador en las computadoras”.

“Esto te brinda un nuevo paradigma de negocios, de relacionamiento con competidores, con proveedores y con clientes fundamentalmente, donde el cliente se pone incluso mucho más demandante, pidiendo un servicio mucho más personalizado y una solución inmediata a su cuestión particular que vos la tenés que tener formalizada”, analizó.

En cuanto a big data, destacó que “en el área de medios trabajamos con la gente de Ibope y con lo que están haciendo en otros países de la región como en Brasil, donde hoy tenés el 85% de los dispositivos que son Smart TV y contamos con una dirección IP de cada domicilio”, por lo cual señaló: “Sé lo que consume cada uno y entonces puedo ir con una publicidad personalizada a cada casa, en vez de salir con la tanda estandarizada para todos los hogares que me ven”. “Es un nuevo paradigma de negocios y el que no se adapte no la va a pasar bien”, sentenció.

Factores para mejorar la competitividad

Al analizar la cuestión de la competitividad en Argentina, López consideró que “las oportunidades y los puntos donde hay que innovar pasan más que nada por el análisis de la cadena de valor”, mencionando que “hay factores políticos, sindicales, gremiales y de articulación normativa, que encima es cambiante”.

“Las posibilidades de innovación y de mejora ya no hay que analizarlas en cada eslabón por separado, sino como una cadena completa. Generalmente es en el enganche entre dos eslabones donde está el problema, donde se rompe. Nosotros estamos trabajando en esa articulación hacia adelante y hacia atrás: mejor articulación con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Y a veces, si soy un intermediario que no está sumando, los junto directamente entre ellos. ¿Para qué quiero ser un eslabón pesado si no agrego valor? Si veo que no lo genero, me corro y eso hace que la cadena sea mucho más ágil”, planteó.

Un 2026 "lleno de desafíos"

Al analizar el 2026, López visualiza oportunidades de mejora: “Viene un año lleno de desafíos. Pasamos épocas turbulentas y los líderes de empresa estamos pensando en estabilidad y en concretar planes que muchas veces estaban haciendo una siestita”.

De todos modos, aclaró que “es muy difícil hablar de 2026 sin entender lo que pasó en la última década" y lanzó: “Va a ser un nuevo paradigma, donde hay que empezar trabajar el management con otras variables que el empresariado en Argentina no lo está acompañando como en otras partes del mundo”.

“Con todos los recursos que tiene Argentina, especialmente humanos, porque somos exportadores de talento, ahora tenemos que capitalizar esto y el gran poder de transformación viene de la mano del management”, insistió el referente de Grupo Indalo.