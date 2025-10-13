Luciana Krsul: "En AstraZeneca buscamos transformar el sistema de salud y volverlo más sostenible"

La policy y advocacy lead de AstraZeneca Argentina y líder del Comité de Sostenibilidad de AstraZeneca Cono Sur participó del primer panel de Ámbito Debate sobre Desarrollo Sostenible.

La policy y advocacy lead de AstraZeneca Argentina y líder del Comité de Sostenibilidad de AstraZeneca Cono Sur, observó las posibilidades de mejorar el sistema de salud.

La policy y advocacy lead de AstraZeneca Argentina y líder del Comité de Sostenibilidad de AstraZeneca Cono Sur, Luciana Krsul , se refirió a la transformación del sistema de salud que impulsa la compañía durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Desarrollo Sostenible .

En el evento, que contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Krsul destacó a AstraZeneca como “una compañía biofarmacéutica global con más de 70 años de presencia en el país, que se dedica a crear medicamentos innovadores especializados en las áreas de oncología, enfermedades poco frecuentes y todas las patologías cardiovasculares, renales, metabólicas, respiratorias e inmunológicas ”.

Al poner el foco en la misión de la compañía, la referente de AstraZeneca detalló: “Es muy ambiciosa, es transformar la atención médica y volverla más sostenible . Lo hacemos liberando y liderando el poder de lo que la ciencia puede hacer sobre las personas, la sociedad y el planeta”.

Y agregó: “En ese sentido, este rol transformador busca transformar algunos desafíos del sistema de salud y de los más importantes que encontramos es abordar la crisis climática, el desafío de la accesibilidad equitativa de la salud y la sobrecarga de los sistemas de salud ”.

“Para eso, desarrollamos una estrategia muy integral, basada en cómo operamos y hacemos negocios, pero al mismo tiempo también cómo impactamos positivamente en el sistema de salud. De ahí se desprenden seis pilares, que tienen que ver con nuestros valores, como poner siempre al paciente en primer lugar, jugar para ganar, tener una mentalidad emprendedora y hacer lo correcto con ética y transparencia . Pero también son importantes los ejes que tienen que ver con diversidad, con inclusión y tener un equipo súper preparado en un contexto que es muy cambiante, que sea ágil y resolutivo en la toma de decisiones”, aseguró Krsul.

Por otro lado, se refirió a la gobernabilidad y la ética. “Queremos ser percibidos como una empresa basada en las más altas normativas de transparencia e integridad. Y en cómo impactamos de manera positiva, hay tres ejes: uno es el de acción climática y naturaleza, con acciones específicas que tienen un impacto positivo y transformador sobre el clima y la naturaleza, entendiendo también que la contaminación y polución afecta también a las enfermedades de nuestros pacientes”, comenzó a detallar el plan de la compañía y destacó que “la compañía tiene la misión de cero neto en emisiones de carbono para 2045 y muchas acciones acompañan esta métrica”.

Otro eje tiene que ver con “equidad y salud”. Al respecto, puntualizó: “Desarrollamos de manera conjunta y colaborativa distintas soluciones que tratan de hacer que la atención médica sea más sostenible para que la población pueda ser más saludable”.

“En último lugar, como notamos sobrecargados a los sistemas, el eje de resiliencia en salud es muy importante. Hacemos acciones de prevención y educación para disminuir la sobrecarga de la enfermedad, manteniendo a la población sana y lejos de los hospitales”, precisó la policy y advocacy lead de AstraZeneca Argentina y líder del Comité de Sostenibilidad de AstraZeneca Cono Sur.

Acción climática y salud pública

En la misma línea, Krsul explicó que “como AstraZeneca es una empresa biofarmacéutica, la salud está en el centro de todo lo que hacemos” y planteó que “al hablar de la integralidad de las estrategias de la compañía, un punto muy importante es que la acción climática no es una agenda separada de la salud pública”.

“Lo que buscamos con la transformación del sistema de salud y la atención médica para hacerla más sostenible, sustentable y saludable, es que perdure en el tiempo y quede permanente y disponible para las futuras generaciones”, sostuvo, al poner de manifiesto el compromiso de la empresa.

Al respecto, la referente de AstraZeneca aclaró: “Ese camino se hace necesariamente de manera colaborativa y multisectorial. Con esta misión que es global y hemos aplicado muy bien en Argentina, de ser los aliados número 1 del ecosistema de salud”.

“Nuestra comunidad es el sistema de salud y sus actores y nosotros colaboramos de distintas maneras. Por un lado, creamos medicamentos innovadores, pero también generamos distintas soluciones que acompañan al sistema de salud a lo largo de todo el camino del paciente. Pienso en cómo fortalecemos las capacidades de atención médica, cómo creamos distintas soluciones que van desde educación y prevención, pero también en la accesibilidad equitativa de toda la atención médica”, detalló.

Descarbonización y transición energética

Al referirse a la transformación energética, Krsul señaló que “la visión tiene que ser integral, porque estos desafíos no podrían abordarse de manera individual” y valoró que AstraZeneca “se propone articular con distintos sectores y ser parte de la solución, ya sea hablando de mitigar o de impactar positivamente en otros aspectos como la equidad en salud o la resiliencia de los sistemas”.

Entre los logros de la compañía en materia de descarbonización, precisó: “Nuestro laboratorio en Pilar es el primero en recibir la certificación My Green Lab, que certifica que los procesos son sustentables. Y si hablamos del sitio de calidad, está garantizada la energía verde por los próximos diez años, que es uno de los mayores factores que incide en la polución ambiental”.

A eso le sumó los avances en las oficinas que van “desde promover el uso de materiales sustentables y reducir la impresión hasta continuar transformando nuestra flota de vehículos a híbridos o eléctricos”.

Finalmente, afirmó que hay “distintas acciones colaborativas con voluntariados y apoyando a ONGs ambientales en el Cono Sur”, como programas de reforestación y la plantación de árboles nativos. “Es un objetivo ser el aliado número uno de gobiernos, sociedades científicas académicas y organizaciones civiles. Y creo que lo estamos logrando”, resaltó.

Como ejemplo, mencionó que “en Chile y Argentina apoyamos programas de reforestación en áreas naturales y solo este año apoyamos una plantación de 500 árboles nativos en la región y medimos cuánto CO2 van a capturar, que son 600 toneladas en los próximos años, previniendo así el desarrollo de algunas enfermedades respiratorias como asma, EPOC y cáncer de pulmón”.