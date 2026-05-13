Cómo sigue la salud de la cantante Bonnie Tyler: la familia emitió un nuevo comunicado + Agregar ámbito en









La cantante fue ingresada la semana pasada a un hospital, pocos días después de someterse a una intervención quirúrgica de carácter intestinal.

Preocupa la salud de la cantante de 74 años.

La cantante galesa Bonnie Tyler se encuentra internada en un hospital de Faro, ciudad al sur de Portugal, donde tiene una residencia y se mantiene la preocupación por su salud.

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Su familia ha confirmado en un nuevo comunicado, que la cantante sigue "gravemente enferma aunque estable", al tiempo que denuncia la proliferación de informaciones falsas sobre su situación.

"La familia de Bonnie está muy decepcionada por los numerosos rumores sensacionalistas y falsos que circulan en los medios y desea dejar claro que Liberto Mealha no los representa en absoluto ni mantiene contacto con ellos en relación con Bonnie", se puede leer en el comunicado publicado en la web oficial de la artista.

"Pedimos a los medios que dejen de especular y publicar rumores infundados, que solo sirven para angustiar a su familia, amigos y numerosos seguidores. Solicitamos nuevamente privacidad y respeto en estos momentos difíciles".

La cantante fue ingresada la semana pasada al hospital, pocos días después de someterse a una intervención quirúrgica de carácter intestinal.

Aunque inicialmente se esperaba una recuperación progresiva, su estado se complicó, lo que obligó a su hospitalización en Faro. Desde entonces, la información oficial había sido escasa, un silencio que alimentó especulaciones de todo tipo. Entre los rumores más extendidos figuraba la afirmación de que Tyler se encontraba en coma inducido, una versión difundida por algunos medios portugueses y replicada en redes sociales. También circularon informaciones que apuntaban a un supuesto paro cardíaco, citando a un "amigo" de la artista como fuente. Bonnie Tyler y una carrera marcada por dos grandes éxitos Si bien Bonnie Tyler tuvo sus primeros éxitos en a mediados de los setentas, no sería hasta 1983 que alcanzaría su estatus de estrella pop. En aquel año, la artista estrenó el sencillo "Total Eclipse of the Heart", que encabezó las listas durante cuatro semanas. Al año siguiente, la cantante fue parte de la banda sonora de la película Footloose, para la cual compuso el sencillo "Holding Out for a Hero". Tyler tiene presentaciones programadas para el 22 y 30 de mayo en Malta y Alemania respectivamente. Los conciertos siguen en pie por el momento, pero esto podría cambiar en las próximas horas.

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