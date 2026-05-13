Un test de sangre permitirá detectar señales de Alzheimer antes que los métodos tradicionales

Se trata de un hallazgo relevante en comparación con los métodos existentes, conocidos por ser muy costosos e invasivos. Este análisis podrá identificar señales biológicas de la enfermedad incluso en personas sin síntomas.

En un estudio que siguió durante ocho años a 317 adultos sin deterioro, los investigadores observaron que niveles elevados de pTau217 anticipaban la progresión silenciosa de la enfermedad.

El diagnóstico del Alzheimer vive momentos significativos luego de que se conociera que un nuevo test de sangre podría detectar la enfermedad antes que los métodos tradicionales. Se trata de un análisis que mide el biomarcador pTau217, una proteína asociada al proceso patológico cerebral que puede anticipar la progresión del deterioro cognitivo incluso en personas sin síntomas .

El hallazgo es relevante porque hasta ahora las herramientas más utilizadas para detectar cambios tempranos eran estudios por imágenes como el PET o la punción lumbar , conocidos por ser procedimientos más costosos o invasivos. En cambio, este análisis sanguíneo permite identificar señales biológicas de la enfermedad de forma más simple y accesible para los pacientes.

El avance fue validado en investigaciones recientes publicadas en Nature Communications por especialistas del Mass General Brigham Neuroscience Institute , asociado a la Facultad de Medicina de Harvard.

Hasta ahora las herramientas más utilizadas eran estudios por imágenes como el PET o la punción lumbar, conocidos por ser procedimientos más costosos o invasivos.

En esa institución se comprobó que la medición de pTau217 puede anticipar la acumulación de amiloide y tau en el cerebro -dos señales características del Alzheimer- varios años antes que los métodos tradicionales.

En un estudio que siguió durante ocho años a 317 adultos de entre 50 y 90 años que no presentaban deterioro cognitivo al inicio, los investigadores observaron que niveles elevados de pTau217 anticipaban la progresión silenciosa de la enfermedad incluso cuando los escáneres cerebrales todavía eran normales.

Según explicó el neurólogo Hyun-Sik Yang, uno de los autores del trabajo, “antes creíamos que la detección mediante PET era el primer indicio de la progresión de la enfermedad de Alzheimer”, pero ahora se comprobó que la proteína pTau217 puede detectarse “mucho antes de que aparezcan anomalías evidentes en las tomografías”.

alzheimer (1) Ahora se comprobó que la proteína pTau217 puede detectarse “mucho antes de que aparezcan anomalías evidentes en las tomografías”.

Una confirmación temprana dependía principalmente del análisis del líquido cefalorraquídeo o de estudios PET, técnicas menos accesibles y más invasivas. Además, estudios recientes demostraron que este tipo de biomarcadores sanguíneos alcanza niveles de precisión superiores al 90% y podría reducir hasta un 80% la cantidad de pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico, lo que representa un cambio significativo en la práctica clínica.

Por qué puede cambiar la detección temprana del Alzheimer

La posibilidad de identificar el riesgo antes de los síntomas ayuda a aplicar estrategias preventivas más eficaces y a intervenciones tempranas que podrían retrasar la progresión del deterioro cognitivo. Incluso niveles bajos de pTau217 en sangre se asociaron con menor probabilidad de acumulación futura de amiloide en el cerebro, lo que habilita a una clasificación del riesgo de los pacientes y mejorar el seguimiento a largo plazo.

Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) ya aprobó el primer análisis de sangre para ayudar al diagnóstico. Aunque por ahora no se recomienda su uso masivo en personas sin síntomas, los especialistas coinciden en que los biomarcadores en sangre representan el futuro del diagnóstico temprano de la enfermedad.