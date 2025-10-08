Sostenibilidad y transición energética, dos pilares transversales para diferentes sectores de la economía

El primer panel de Ámbito Debate sobre Desarrollo Sostenible se refirió al rol de la transición energética en distintos sectores de la economía.

El gerente de Soluciones Empresas, Instituciones y Sostenibilidad de BBVA en Argentina, Alejandro Chiaradía ; el director & IRO de BYMA , Alejandro Berney ; el director de Comunicaciones de Domaine Bousquet , Ignacio Martínez Landa ; y la policy y advocacy lead de AstraZeneca Argentina y líder del Comité de Sostenibilidad de AstraZeneca Cono Sur, Luciana Krsul , participaron del primer panel de Ámbito Debate sobre Desarrollo Sostenible .

Durante el evento, que contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Chiaradía rompió el hielo al señalar que el grupo BBVA “se planteó el negocio sostenible como una de las prioridades en la estrategia a nivel global desde 2018, buscando como banco universal acompañar la transición en todos los segmentos , sean empresas o personas naturales”.

"Para eso determinó una inversión muy relevante, que eran 300.000 millones de euros para canalizar fondos hacia esa transición hasta 2025 y en 2024 se cumplieron. Ahora, para 2025-2029 se duplicó esa ambición, con 700.000 millones a nivel global ”, indicó sobre la misión de la compañía.

Al puntualizar en Argentina , el referente de BBA destacó que “movilizamos recursos vía préstamos o mercado de capitales cerca de 805.000 millones de pesos” y anticipó que este año está previsto “un porcentaje incremental” y aclaró: “Nos está yendo muy bien”.

A su vez, recalcó el “acompañamiento proyectivo” que brinda la firma en la transición. “Hay tres pilares para el negocio sostenible : uno es la acción climática, la renovación de energía, el uso de renovables, el menor consumo energético; la parte de capital natural y el negocio de agricultura que es relevante en América Latina; y la parte social o crecimiento inclusivo, que es la infraestructura, emprendimientos y todo el financiamiento de las pymes”, definió.

En ese sentido, indicó que “en América Latina en particular, a diferencia de Europa, notamos como holding que gran parte de la demanda es infraestructura, conectividad y la parte laboral y de salud, donde hay mucho por hacer, con los socios multilaterales que nos acompañan en el financiamiento”.

En la región, consideró que “es importante la parte de crecimiento inclusivo, porque puedo financiar los mejores proyectos, pero acompañar en lo que es la transición a mejorar la deuda social”. “En Argentina, la canalización de recursos es 55% capital natural y energía y 45% desarrollo sostenible o crecimiento inclusivo”, precisó.

En la misma línea, se refirió a las empresas más chicas y explicó que “el asesoramiento es más relevante para que tengan una valoración inicial y después un programa para la transición energética que va a reducir los costos y es una ventaja competitiva muy fuerte” y destacó que la sostenibilidad “es un tema de supervivencia y resiliencia, porque es necesario para formar parte de una cadena de valor de grandes mercados o para exportar sus productos”.

La sostenibilidad en el sistema de salud

Por su parte, Krsul destacó a AstraZeneca como “una compañía biofarmacéutica global con más de 70 años de presencia en el país, que se dedica a crear medicamentos innovadores especializados en oncología, enfermedades poco frecuentes y todas las patologías cardiovasculares, renales, metabólicas, respiratorias e inmunológicas”.

Al poner el foco en la misión de la compañía, detalló: “Es muy ambiciosa y busca transformar la atención médica y volverla más sostenible, liberando el poder de lo que la ciencia puede hacer sobre las personas, la sociedad y el planeta. Este rol transformador busca transformar algunos desafíos como abordar la crisis climática, el desafío de la accesibilidad equitativa de la salud y la sobrecarga de los sistemas de salud”.

“Para eso, desarrollamos una estrategia muy integral, basada en cómo operamos y hacemos negocios y cómo impactamos positivamente en el sistema de salud. De ahí surgen seis pilares, que tienen que ver con nuestros valores, como poner siempre al paciente en primer lugar, jugar para ganar, tener una mentalidad emprendedora y hacer lo correcto con ética y transparencia, pero también los ejes que tienen que ver con diversidad con inclusión y tener un equipo súper preparado en un contexto muy cambiante, que sea ágil y resolutivo en la toma de decisiones”, sostuvo la referente de AstraZeneca.

Por otro lado, se refirió a la gobernabilidad y la ética. “Queremos ser percibidos como una empresa basada en las más altas normativas de transparencia e integridad. Y en cómo impactamos de manera positiva, hay tres ejes: uno es de acción climática y naturaleza, con acciones específicas que tienen un impacto positivo y transformador sobre el clima y la naturaleza, entendiendo también que la contaminación y polución afecta también a las enfermedades de nuestros pacientes. Los otros dos son la equidad en salud y la resiliencia en los sistemas de salud”, reveló Krsul.

Y resaltó: “La compañía tiene la misión de cero neto en emisiones de carbono para 2045 y muchas acciones acompañan esta métrica, mientras que, en equidad y salud, desarrollamos de manera conjunta y colaborativa distintas soluciones que trata de hacer que la atención médica sea más sostenible para que la población pueda ser más saludable. De hecho, hacemos acciones de prevención y educación para disminuir la sobrecarga de la enfermedad, manteniendo a la población sana”.

Finanzas sostenibles, cada vez más atractivas para el mercado

A su turno, Berney destacó que “el mercado de capitales argentinos viene creciendo mucho” y graficó que en BYMA “hay 11 millones de CUITs como inversores de cuentas y el ahorrista encontró un lugar para proteger sus ahorros e invertir”.

“Parte de nuestra misión, más importante que la parte interna de cómo mejoramos nuestro impacto, es dar visibilidad y encauzar las inversiones hacia los instrumentos que están ayudando a cambiar el ambiente”, confió y destacó que “además de la eficiencia, hay un tema de riesgos, porque las calificadoras de rating crediticio, casi el 50% de la nota es según los factores ESG”.

“Es importante entender la oportunidad de eficiencia y de disminuir el riesgo para las empresas, que es lo que busca el inversor. Nosotros hemos desarrollado estos productos, índices y paneles de visibilidad para contar cuáles son las empresas que le ponen más seriedad a esto, por ser un tema de interés de los inversores”, definió el referente de BYMA.

El desarrollo de la comunidad, otra variable clave

En tanto, Martínez Landa recordó que Domaine Bousquet “es una bodega orgánica líder, que arrancó en tierra virgen hace casi 30 años en el Valle de Uco, así que, como negocio agrícola y rural, la sostenibilidad siempre estuvo desde el principio en el ADN”, mientras planteó que se fueron sumando cuestiones: “Hoy tenemos una visión de 360 grados. La parte agrícola y productiva es fundamental porque es la base de nuestro negocio, pero la sostenibilidad financiera la tenemos que tener muy en cuenta para que el negocio sea sustentable a largo plazo”.

A su vez, calificó como otro factor determinante “el desarrollo de la comunidad” y detalló: “Cuando llegamos, no había nada e implicó mucha inversión y tiempo para que se construyan las rutas, para que haya internet. Esa parte es muy importante porque el 70% de nuestros empleados y colaboradores son parte de la comunidad en la que estamos”.

Al analizar la realidad del sector, el referente de Domaine Bousquet destacó: “Hoy vemos que el segmento del vino orgánico viene creciendo. Principalmente las nuevas generaciones buscan productos con menor impacto en la salud y les gusta consumir con compañías con las que coincidan en términos de valores”.

“Ser una empresa que se enfoca en el triple impacto te genera una diferencia competitiva. En el mercado local estamos un poquito más demorados y en el internacional no hay dudas, con retailers globales que tienen personas específicas en sustentabilidad y poniendo el foco no solo en la certificación de los productos sustentables, sino también desde el packaging”.

Transformación energética

Al referirse a la transformación energética, Krsul señaló que “la visión tiene que ser integral, porque estos desafíos no podrían abordarse de manera individual” y valoró que AstraZeneca “se propone articular con distintos sectores y ser parte de la solución, ya sea hablando de mitigar o de impactar positivamente en otros aspectos como la equidad en salud o la resiliencia de los sistemas”.

Con respecto a la descarbonización, precisó: “Nuestro laboratorio en Pilar es el primero en recibir la certificación My Green Lab, que certifica que los procesos son sustentables. Y si hablamos del sitio de calidad, está garantizada la energía verde por los próximos diez años, que es uno de los mayores factores que incide en la polución ambiental”.

A eso le sumó los avances en las oficinas que van “desde promover el uso de materiales sustentables y reducir la impresión hasta continuar transformando nuestra flota de vehículos a híbridos o eléctricos” y resaltó que hay “distintas acciones colaborativas con voluntariados y apoyando a ONGs ambientales en el Cono Sur”, como programas de reforestación y la plantación de árboles nativos. “Es un objetivo ser el aliado número uno de gobiernos, sociedades científicas académicas y organizaciones civiles. Y creo que lo estamos logrando”, resaltó.

El interés de empresas e inversores por combinar finanzas y sostenibilidad

Al poner el foco en el avance de la sostenibilidad en las finanzas, Chiaradía analizó que “un eje es el financiamiento de proyectos y activos que en la parte climática es una inversión productiva que tenga menor impacto de residuos, mejor uso de energía, es decir que sea un ahorro y tenga impacto ambiental”, agregando que el otro está vinculado a “cómo logramos acompañar a las empresas, insisto en las medianas o más chicas, para que se certifique y tenga una política ESG”.

“Lo más importante es la etapa previa, que es donde más nos necesitan en el sistema financiero. Más allá de financiarte, qué puedo hacer para ayudarte en esta transición como empresa y es ahí donde necesitan una valoración inicial”, explicó el referente de BBVA y puntualizó: “Nosotros usamos elementos de IA en función a tu escala, tu sector económico y tu región. Incluso en relación con pares y mercados, para ver cuánto da tu score en ESG”.

“A partir de eso, se hace un plan conjuntamente con la empresa para mejorar ese scoring, que no es solamente para acceder a nuevos mercados y formar parte de una cadena de valor de proveedores, sino también para que esa empresa tenga resiliencia y pueda sobrevivir en un mercado mucho más competitivo”, detalló.

Para Chiaradía, “no es solamente un tema de ahorro o de cuota de mercado, es un tema de resiliencia y superviviencia” y agregó: “Si no te aggiornás, nunca vas a formar parte de una cadena de valor de una gran empresa corporativa por no calificar y vas a estar limitado en el mercado interno y mucho más en el externo. Ni hablar de acceder a inversores para aumentar tu capital e incluso es importante para atraer talento”.

En paralelo, Berney destacó que BYMA lanzó en 2019 el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS). “Hay una serie de reglas para poder calificar como SVS una emisión de deuda y ya hubo 90 por más de 2.500 millones de dólares”, resaltó sobre los últimos años, destacando que “eso es gente que vota con su plata, porque el mercado de capitales se puede pensar como que la gente vota según compra o vende y la gente decidió invertir en SVS”.

“La etiqueta que se le da a la empresa es que haya un proyecto que califique como verde, que tenga impacto positivo ambiental o social. Hay empresas grandes y micropymes. Tenemos auditores para la parte de números y validadores independientes para constatar que los fondos van a ser utilizados y el proyecto es real y tiene impacto”, resaltó sobre la herramienta.

En este sentido, el referente de BYMA destacó que “hubo un crecimiento muy grande de los inversores, astronómico al principio y que ahora acompaña el del mercado”.

El vino orgánico y el comportamiento de los consumidores

Martínez Landa destacó que el mercado del vino orgánico “se fue extendiendo” y valoró que, más allá del salto a nivel internacional, “el mercado local empieza a derramar esa tendencia” y apuntó: “Lo vemos a través de este consumidor nativo sustentable que busca trabajar en compañías que reflejen sus valores y lo lleva para sus productos. El acceso a la información que tiene el consumidor, hace que puedan tomar decisiones más conscientes”.

“Por otro lado, la tendencia global del bienestar. Más gente corriendo, haciendo ejercicio y tratando de entender qué come y consume. Para todos los productos sustentables, orgánicos y certificados, para el consumidor es un aval de que es de menor impacto para su salud”, agregó.

Al referirse a la sostenibilidad, el referente de Domaine Bousquet destacó que “puertas adentro, nuestro bastión es el reporte de sustentabilidad que lanzamos hace dos años y la gente quedó asombrada con el grado de detalle”. Al respecto, puntualizó que “lo más importante es poder medirlo, porque la única forma de progresar es comparar cómo estamos y a dónde queremos ir”.

“Hoy el 94% de nuestras botellas son livianas, porque uno de los grandes impactos en la producción es lo que tiene que ver con packaging y logística. Sabemos que producimos cuatro veces más compost, gastamos menos agua por litro de vino producido y tenemos equipos en cada área que analizan mensualmente estas variables”, destacó.

A la par, valoró que “la segunda parte es la colaboración” y apuntó al trabajo conjunto con empresas logísticas, productores de botellas y organizaciones globales. “Con International Wineries for Climate Action desarrollamos una calculadora adaptada a la Argentina para medir la huella de carbono y la pusimos a disposición de forma gratuita para el resto de las bodegas”, compartió a modo de ejemplo.

La reconversión de las empresas y lo factores ESG

Por otra parte, Chiaradía puso el foco en los cambios “de alcance 1”, entre los que incluyó “un plan de reducción del uso de energía y un uso eficiente hídrico, que si bien no somos una industria, son dos factores relevantes”, así como el “alcance 2”, que implica la energía indirecta sobre el consumo asociado.

Sin embargo, puso el foco en el “alcance 3”. “Es lo más importante, lo colaborativo. Hay diferentes niveles de capacitación, el uso de tickets aéreos, carpooling y temas de movilidad que tienen impacto en net zero. Eficientizar la movilidad en el día a día tiene un impacto enorme. Y también está el factor de cómo logramos generar incentivos para que nuestros clientes vayan al parque eléctrico o híbrido y no al convencional”, detalló.

Por otra parte, el referente de BBVA puso el foco en energía, minería y sectores como la industria automotriz, acerera y cementera. “El desafío más fuerte es cómo te ayudo para convertirte. De hecho, está previsto para los próximos 50 años, que un 5 o 10% del PIB global sea en inversiones para energías muy relevantes y mucho de esto va en esta reconversión”, aventuró.

A su turno, Berney enfatizó en la importancia de los factores social y de gobernanza. “Nuestra comunidad son las empresas y tenemos un índice junto con la Universidad de Columbia y el BID, elaborado a través de data mining, donde se compara cada sector y te da el ranking de las 20 empresas más sustentables”, contó y resaltó que “una vez hecho el índice, nos consultan cómo mejorar y vemos un efecto muy positivo”.

“El otro es el panel de altos estándares de gobierno corporativo, con cuestiones como exigir diversidad en el directorio y el canal oficial de relación con los inversores y que se lo trate con un accionista con los mismos derechos que el mayoritario”, observó.