Martín Ovalle: "Innovar es la única manera de empezar a liderar y es además una apuesta estratégica"

El marketing head regional de Buquebus habló del pensamiento estratégico en función de la sostenibilidad durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Desarrollo Sostenible.

El marketing head regional de Buquebus, Martín Ovalle , puso el foco en la eficiencia en el uso de energías renovables , durante su participación en el segundo panel de Ámbito Debate sobre Desarrollo Sostenible , moderado por el editor y creador de contenidos para Energy Report , Sebastián Penelli .

Ovalle resaltó a Buquebus como “ una empresa con más de 45 años en Argentina y Uruguay” y señaló: “Somos líderes en el mercado, tenemos una interesante porción y nuestro foco es el transporte fluvial, terrestre y el turismo”.

“Somos la principal empresa que genera toda la ocupación de las camas en Uruguay. Pareciera que fuésemos como el agente de promoción turística del Uruguay, porque hablar de Uruguay es hablar de Buquebus ”, sostuvo sobre el importante rol de la firma en el país vecino.

Tras la presentación, los referentes hicieron un diagnóstico y plantearon los desafíos de sostenibilidad que presenta cada sector. “ En Buquebus vemos que la conjunción de rentabilidad y sustentabilidad es muy importante y puede convivir . Ya tenemos casos comprobados de que funciona y buscamos eficiencia en la sustentabilidad en todas las operaciones que tenemos”, apuntó Ovalle.

Como ejemplo puso la operación del buque Francisco y detalló: “Somos la única empresa fluvial del mundo que tiene una planta de GNL y nos ayudó mucho a descarbonizar un 25% toda nuestra operación en los últimos 13 años en la ruta Montevideo-Buenos Aires”.

“Por otro lado, generamos eficiencia, porque este gas que viene de Vaca Muerta y lo llevamos a 70 grados bajo cero en vez de llevar tanques y tanques. Así se eficientiza la logística y esto hace que sea rentable nuestra operación”, resaltó y aclaró que “con un combustible fósil sería muy difícil de manejar”.

Y destacó el buque 100% eléctrico “China Zorilla”, que llegará en los próximos meses. “Es el más grande del mundo y tiene dos megacargadores, uno en Colonia y otro en Puerto Madero. A diferencia de Francisco, que es híbrido, es una movida muy grande porque tenés que pensar en una tecnología que no existía en un país con muchos vaivenes”, resaltó.

“Coraje y determinación”, dos valores clave para avanzar en sostenibilidad

En ese sentido, Ovalle valoró “el coraje y determinación de hacer las cosas”, contraponiendo que “muchas veces nos escudamos en que las condiciones no son propicias en nuestros países”. Sobre el buque, destacó además que “lo eléctrico tiene un desgaste menor que lo que es a combustión y eso ayuda a largo plazo”.

A nivel empresarial, resaltó que “todas las terminales de Buquebus tienen paneles solares que abastecen el 30% del total de consumo y contamos con un sistema inteligente para reducir el consumo de energía y que sea lo más eficiente posible”.

“Gracias a este coraje tuvimos el apoyo de la Corporación Financiera Internacional, que es parte del Banco Mundial, y tenemos una garantía de ellos con un préstamo del Banco Central del Uruguay que nos metió en la categoría de operación azul, que tiene que ver con créditos que ayuden al mantenimiento de la flora, la fauna y los plásticos en ríos, mares y océanos. Así tuvimos el primer financiamiento de clase azul a nivel mundial de buques eléctricos y el primero en Uruguay a nivel de todas las industrias”, destacó los logros de la compañía.

Finalmente, Ovalle aseguró que "la innovación es la única manera de empezar a liderar y una apuesta estratégica” y, si bien admitió que “en una región con tantos vaivenes es difícil”, insistió en la necesidad de “tener coraje para estar siempre un paso adelante o mirando cinco años para adelante”.