El video de Marcos Senesi al enterarse de su convocatoria al Mundial 2026: abrazo, emoción y festejo íntimo

Marcos Senesi ya había sido noticia por su convocatoria de urgencia al Mundial 2026 , luego de la lesión de Leonardo Balerdi. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el video íntimo del momento en el que el defensor recibió la llamada que le cambió el viaje y lo llevó directamente a sumarse a la Selección argentina.

La grabación fue realizada por su pareja, la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers , quien acomodó el celular y comenzó a filmar mientras el zaguero hablaba por teléfono. En las imágenes se lo ve atento a la conversación, todavía en silencio, hasta que la noticia queda confirmada y la emoción invade la escena.

Senesi se encontraba de vacaciones después de haber pasado algunos días entre Miami, Estados Unidos, e Ibiza, España. Según contó Bowers en el propio video, durante ese tiempo ambos esperaban la comunicación definitiva , después de que el defensor integrara la prelista de 55 futbolistas de Lionel Scaloni.

La reacción llegó apenas terminó la llamada. El jugador se miró con su pareja, ambos se llevaron las manos a la cabeza y enseguida comenzaron a saltar de felicidad, antes de fundirse en un abrazo cargado de emoción y alivio.

Marcos Senesi, el jugador que reemplazará a Leonardo Balerdi en el Mundial 2026

El central fue presentado el miércoles como nuevo jugador del Tottenham de la Premier League, y, tan solo un día después, cómo el jugador que se mete a la lista de la Selección argentina.

Senesi jugó toda la temporada 2025/26 en el Bournemouth de Inglaterra, en dónde fue distinguido como el mejor jugador de la temporada en el equipo, que logró meterse en Europa League tras finalizar en el sexto puesto de la liga inglesa. El argentino, que supo oficiar de capitán algunas veces, jugó 37 partidos y participó del 97% de los minutos totales del conjunto inglés.

Surgió de las inferiores de San Lorenzo de Almagro, en dónde pudo debutar en primera y se asentó como el defensor por izquierda titular del equipo. En el equipo de Boedo disputó 72 partidos antes de ser transferido al Feyenoord de Países Bajos en el año 2019. El fichaje se hizo en € 7,6 millones y le terminó saliendo barato, porque tan solo uno años después, en 2022, los llevó a la final de la Conference League ante la Roma, aunque finalmente terminarían cayendo por 1 a 0. Su buen nivel en Holanda hizo que en junio de 2022 Lionel Scaloni lo llame para concretar su primera convocatoria con la Selección argentina y debute en la victoria por 5 a 0 contra Estonia, partido en el que Lionel Messi hizo todos los goles del encuentro.

Al final de la temporada 2022, el Feyenoord fue obligado a venderlo por su buen nivel y por la necesidad de aumentar su billetera de fondos, por lo que el Bournemouth puso sus ojos en él y lo fichó por € 17 millones. Con el pasar de los años el entrerriano se ganó la confianza de los hinchas pero sobre todo de sus compañeros, quienes lo reconocieron y votaron para que sea el capitán, siempre y cuando el lateral derecho inglés Adam Smith no sea titular.

En su paso por los Cherries sumó 128 partidos, 6 goles y 10 asistencias (seis de ellas esta última temporada). Ahora en los Spurs, que llegó en condición de libre, compartirá plantel con el “Cuti” Romero y buscará volver a meter al equipo en competiciones europeas después de lo que fue un año angustiante en dónde tuvieron que luchar hasta la última fecha por la permanencia en primera.

Por qué Scaloni lo convocó para el Mundial 2026

Marcos Senesi ya jugó tres partidos en la selección mayor. Es zurdo, por lo que esa peculiaridad le hace tener más valor a la hora de convocarlo, y el haber sido uno de los mejores centrales de la Premier League le dio esa chapa que lo diferencia entre los otros candidatos. Además, las molestias de Nicolás Tagliafico durante el entrenamiento de hoy también encendieron las alarmas en la concentración, por lo que agregar un defensor en vez de un mediocampista, como lo podría haber si Guido Rodríguez, tomó más peso en la decisión final.

Ya tuvo la posibilidad de sumar minutos ante Estonia, Venezuela y Mauritania. Estos últimos dos los 90 minutos. Ante una posible baja de Tagliafico, el principal reemplazante va a ser Facundo Medina, aunque el propio Senesi ya jugó tres partidos en su carrera por esa posición, por lo que usarlo de comodín en ese lado no lo va a incomodar.