Javier Milei saludó a Patricia Bullrich por su cumpleaños: "Mi eterno agradecimiento" + Agregar ámbito en









El Presidente le dedicó un mensaje a la jefa del bloque de senadores libertarios. La exministra visitará este mediodía Casa Rosada.

Javier Milei saludó a Patricia Bullrich por su cumpleaños. Presidencia

En medio de una semana atravesada por la discusión sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y las definiciones electorales que comienzan a ocupar lugar en la agenda oficial, Javier Milei hizo una pausa para enviar un mensaje con fuerte contenido político a una de las funcionarias más influyentes. A través de sus redes sociales, el Presidente saludó a Patricia Bullrich por su cumpleaños y aprovechó la ocasión para ratificar públicamente el vínculo político que construyeron desde el inicio de su gestión.

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“Mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente", escribió Milei junto a una fotografía en la que aparece abrazado con la jefa del bloque de senadores libertarios. El mensaje estuvo acompañado por deseos de felicidad para la funcionaria y rápidamente se convirtió en una de las publicaciones más comentadas dentro del universo libertario.

La respuesta de Bullrich no tardó en llegar. También desde sus redes sociales, la ministra recogió el tono político del mensaje presidencial y eligió una frase que remitió directamente al proceso de acercamiento que protagonizaron tras las elecciones de 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2065057551570387353&partner=&hide_thread=false FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/GSjLXc2WAE — Javier Milei (@JMilei) June 11, 2026

La respuesta de Patricia Bullrich a Javier Milei “Muchas gracias, Presidente. De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre. Vamos, vamos, vamos!!!!”, escribió la titular de Seguridad, en una publicación que fue interpretada en la Casa Rosada como una nueva señal de alineamiento con el proyecto libertario.

La referencia al abrazo no fue casual. Para el oficialismo, aquella imagen quedó asociada al respaldo que Bullrich brindó a Milei después de quedar fuera de la segunda vuelta presidencial y a la construcción de una alianza que terminó incorporando a buena parte del PRO al esquema de gobierno. Desde entonces, la ministra se consolidó como una de las funcionarias con mayor peso político dentro del gabinete. Su protagonismo en materia de seguridad, el respaldo constante del Presidente y su capacidad para sostener iniciativas sensibles la convirtieron en una de las figuras más valoradas por el núcleo duro libertario. Patricia Bullrich Patricia Bullrich se despegó en las últimas semanas del Ejecutivo. Bullrich volverá a sentarse este jueves, a las 13.30, en la mesa política del Gobierno, convocada en Casa Rosada para analizar la marcha de la gestión y el escenario electoral. La reunión adquiere relevancia adicional por el contexto generado tras la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni y por la necesidad del oficialismo de mostrar coordinación entre sus principales referentes. En los últimos meses, además, Bullrich pasó a ocupar un lugar central en las conversaciones sobre la estrategia electoral del oficialismo. Aunque evita pronunciarse sobre posibles candidaturas, su nombre aparece de manera recurrente en los análisis internos de La Libertad Avanza de cara a los próximos desafíos electorales. El saludo presidencial también funcionó como una demostración de fortaleza política en un momento en que el Gobierno enfrenta distintos focos de tensión. La imagen de unidad entre Milei y Bullrich aparece como uno de los activos que la Casa Rosada busca preservar mientras avanza en la consolidación de su armado nacional.