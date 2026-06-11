El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa unas horas de neblina y nubosidad, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional alertara por el fenómeno esta semana. Además, este miércoles la máxima podría llegar a 17 grados y se esperan
Sigue la niebla en el AMBA: cómo seguirá el clima el fin de semana largo en el resto del país
El AMBA encara una jornada con mínima de 9 grados. El SMN alertó por complejidades en la visibilidad debido a la neblina y la llegada de lluvias, viento y nieve en el sur del país.
-
Alerta por frío y lluvias: cómo sigue el clima en el AMBA y el resto del país
-
Cómo seguirá el tiempo en el AMBA: pronostican lluvias aisladas y un feriado con frío
El organismo indicó que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social". Los especialistas indicaron que el alcance visual se encontraba limitado a unos 8 kilómetros, por lo que se recomienda circular con precaución, y se esperan demoras en las operaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la niebla afectaba el aterrizaje y despegue.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó marcas entre los 12 y 17 grados para este jueves, con una tarde algo nublada. El viernes la mínima llegará a 8 grados, a la espera de neblina durante la madrugada y mañana. El fin de semana comenzará con un sábado de 9 grados de mínima y posibles lluvias aisladas para la tarde y noche (40% al 70%), con la máxima llegando a los 14 grados.
Alerta por lluvias, nieve y vientos: las provincias afectadas
El organismo indicó lluvias Tucumán y el sur de Catamarca, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual. A su vez, se esperan nevadas en la cordillera de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con acumulaciones de hasta 60 cm.
Por último, rige una alerta por vientos para Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h.