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11 de junio 2026 - 09:06

Sigue la niebla en el AMBA: cómo seguirá el clima el fin de semana largo en el resto del país

El AMBA encara una jornada con mínima de 9 grados. El SMN alertó por complejidades en la visibilidad debido a la neblina y la llegada de lluvias, viento y nieve en el sur del país.

El SMN indicó la presencia de niebla y que el fenómeno permitía una visualización de hasta 8 kilómetros.

El SMN indicó la presencia de niebla y que el fenómeno permitía una visualización de hasta 8 kilómetros.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa unas horas de neblina y nubosidad, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional alertara por el fenómeno esta semana. Además, este miércoles la máxima podría llegar a 17 grados y se esperan

El organismo indicó que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social". Los especialistas indicaron que el alcance visual se encontraba limitado a unos 8 kilómetros, por lo que se recomienda circular con precaución, y se esperan demoras en las operaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la niebla afectaba el aterrizaje y despegue.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN indicó marcas entre los 12 y 17 grados para este jueves, con una tarde algo nublada. El viernes la mínima llegará a 8 grados, a la espera de neblina durante la madrugada y mañana. El fin de semana comenzará con un sábado de 9 grados de mínima y posibles lluvias aisladas para la tarde y noche (40% al 70%), con la máxima llegando a los 14 grados.

Hacia el domingo, la mínima será de 4 grados lo que marca la jornada más fría de la semana, mientras la máxima será de 12 grados y el cielo estará algo nublado en la madrugada y mañana. Finalmente, el lunes llegará a máxima de 15 grados y mínima de 5, a la espera de una jornada parcialmente nublada.

Alerta por lluvias, nieve y vientos: las provincias afectadas

El organismo indicó lluvias Tucumán y el sur de Catamarca, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual. A su vez, se esperan nevadas en la cordillera de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con acumulaciones de hasta 60 cm.

Por último, rige una alerta por vientos para Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h.

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