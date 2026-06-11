El dólar blue va camino a coronar su quinta suba semanal consecutiva + Agregar ámbito en









El tipo de cambio paralelo sumó su segunda jornada consecutiva sin bajas y sostuvo la brecha con el oficial.

El dólar blue avanza $15 en lo que va de la semana. Foto: Vecteezy

El dólar blue se mantuvo estable este jueves y cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el tipo de cambio paralelo se enfila a coronar su quinta semana consecutiva al alza.

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El billete informal sumó su segunda jornada sin bajas, y se ubicó al mismo nivel del dólar minorista en el Banco Nación (BNA), que hoy cerró a $1.450 para la venta. En tanto, la brecha con el dólar mayorista se sostuvo en un 1,2%, luego de que cerrara a $1.432,5.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 11 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.432,5 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 11 de junio El dólar CCL opera a $1.495,71 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 11 de junio El dólar MEP opera a $1.449,23 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 11 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 11 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.491,97, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 11 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s63.338,34, según Binance.