El dólar blue se mantuvo estable este jueves y cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el tipo de cambio paralelo se enfila a coronar su quinta semana consecutiva al alza.
El dólar blue va camino a coronar su quinta suba semanal consecutiva
El tipo de cambio paralelo sumó su segunda jornada consecutiva sin bajas y sostuvo la brecha con el oficial.
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El dólar bajó y cortó con la racha alcista de la semana
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Mercados: el dólar oficial pisó el freno, pero el blue volvió a bajar; acciones y bonos vuelan
El billete informal sumó su segunda jornada sin bajas, y se ubicó al mismo nivel del dólar minorista en el Banco Nación (BNA), que hoy cerró a $1.450 para la venta. En tanto, la brecha con el dólar mayorista se sostuvo en un 1,2%, luego de que cerrara a $1.432,5.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 11 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.432,5 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 11 de junio
El dólar CCL opera a $1.495,71 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 11 de junio
El dólar MEP opera a $1.449,23 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 11 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 11 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.491,97, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 11 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s63.338,34, según Binance.
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