El BCRA moderó el ritmo de compras, aunque las reservas registraron el mayor avance diario en 7 ruedas

La autoridad monetaria adquirió u$s73 millones y llevó el saldo comprador de junio a u$s823 millones. Las reservas brutas avanzaron u$s57 millones, impulsadas por la mejora del oro, mientras el mercado sigue atento a la acumulación efectiva de divisas

El BCRA logró acumular compras netas por u$s73 millones en el mercado oficial, mientras que las reservas brutas cortaron una racha bajista y aumentaron moderadamente, de la mano de una recuperación del valor del oro.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este jueves 11 de junio, después del retroceso registrado en la rueda anterior. El stock avanzó u$s57 millones, el mayor avance diario en 7 ruedas, y finalizó en u$s47.615 millones , en una jornada en la que la autoridad monetaria mantuvo el saldo comprador, aunque moderó el ritmo de intervención en el mercado oficial.

El BCRA compró u$s73 millones y llevó el acumulado de junio a u$s823 millones . En lo que va de 2026, las compras netas ya ascienden a u$s10.492 millones , por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas, fijado en u$s10.000 millones.

La mejora de las reservas estuvo explicada en buena medida por el rebote de los activos que integran las tenencias del Central. En particular, el oro subió 2,4% y habría aportado cerca de u$s267 millones al valor contable del stock . Entre las principales monedas de la canasta del DEG , el euro avanzó 0,36% frente al dólar, la libra subió 0,37% y el yuan se apreció 0,03%, mientras que el yen retrocedió 0,50%.

La suba del stock bruto volvió a poner bajo la lupa la acumulación efectiva de reservas. Aunque el Banco Central ya superó el objetivo inicial de compras para todo el año, el mercado sigue mirando cuánto de esas adquisiciones logra traducirse en una recomposición sostenida de las reservas brutas y netas.

En ese sentido, desde PPI actualizaron su estimación de reservas netas , bajo una medición que descuenta la totalidad de los flujos comprometidos a doce meses, y las ubicó en torno a -u$s1.600 millones . Según la sociedad de bolsa, el dato muestra una recuperación marcada frente al mínimo de -u$s5.755 millones registrado el 19 de marzo.

La consultora también señaló que el BCRA podría anunciar próximamente una extensión del repo que vence en abril de 2027 por u$s3.000 millones, a partir de un canje de títulos que el Tesoro le hizo al Central y que servirían como colateral. De concretarse, las reservas netas mejorarían automáticamente en esa magnitud, dado que ese vencimiento saldría de la ventana de flujos comprometidos a doce meses.

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió $1,5, equivalente a 0,10%, y cerró en $1.432,5 para la venta. De esta manera, el tipo de cambio oficial acumuló tres ruedas sin subas fuertes y se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias.

La cotización quedó 24,1% por debajo del límite superior, que este jueves se ubicó en $1.777,79. Esa distancia sigue dejando margen para que el BCRA compre divisas sin activar intervenciones defensivas sobre el mercado.

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El dólar oficial se sostuvo sobre los $1.430 y los financieros cayeron

La rueda cambiaria mostró una dinámica más estable en el segmento oficial, luego de las subas registradas a comienzos de junio. En el mercado de contado, el volumen operado superó los u$s545,2 millones, mientras que las compras del BCRA representaron una porción más acotada del total negociado.

A nivel minorista, el dólar cayó $5 y cerró en $1.450 para la venta en el Banco Nación, lo que llevó al dólar tarjeta a $1.885. De acuerdo con el promedio de entidades financieras relevado por el BCRA, la divisa se ubicó en $1.453,6, con una baja diaria de 0,48%.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP retrocedió 0,20% hasta $1.449,23, mientras que el contado con liquidación (CCL) cayó 1,90% y se ubicó en $1.480,5. En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo estable en $1.450 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña.

La brecha entre el blue y el mayorista quedó en torno al 1,22%, mientras que la distancia entre el CCL y el oficial se ubicó cerca del 3,4%, todavía en niveles bajos para los parámetros históricos del mercado cambiario argentino.

En futuros, los contratos operaron con mayoría de bajas en los tramos de 2026 y 2027, con una variación promedio negativa de 0,13%. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.445 para fines de junio y de $1.615,5 para diciembre.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,34% mensual para junio, equivalente a 16,09% anualizado, y en 1,57% mensual para julio, equivalente a 18,86% anualizado. Por contrato, junio cayó 0,03%, agosto 0,07%, septiembre 0,10%, octubre 0,16%, noviembre 0,09%, diciembre 0,22%, marzo 0,29%, abril 0,29% y mayo 0,28%, mientras que julio avanzó 0,10%.

El BCRA calibra compras y el mercado busca un nuevo equilibrio

La dinámica cambiaria volvió a mostrar que el Banco Central continúa del lado comprador, aunque con una participación más medida. Este jueves adquirió u$s73 millones en una rueda de alto volumen, lo que representó cerca del 7% del total operado en el mercado oficial.

Ese dato refuerza la lectura de que la autoridad monetaria busca seguir acumulando divisas, pero sin agregar una presión excesiva sobre la demanda en el spot. La estrategia apunta a administrar el ritmo de compras en un contexto donde la oferta privada empieza a mostrar cambios frente a la dinámica de mayo.

El economista Gustavo Ber señaló que el segmento mayorista exhibe una menor demanda, lo que vuelve a permitirle al BCRA acelerar el ritmo de compras. Al mismo tiempo, remarcó que la autoridad monetaria sigue calibrando su participación en la plaza cambiaria mientras extiende el objetivo de acumulación de reservas.

“Resulta bienvenido de cara al segundo semestre, donde estacionalmente se anticipa una menor oferta de divisas”, puntualizó Ber.

Detrás de esa dinámica aparecen cambios en la relación entre oferta y demanda. Durante buena parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó un flujo importante de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse y el mercado empieza a buscar un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

Tasas, REM y expectativas cambiarias

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) dejó una referencia clave para el sendero cambiario. La mediana de los analistas proyectó un dólar mayorista de $1.422 para junio, $1.447 para julio y $1.476 para agosto. Frente al cierre actual, el mayorista ya se ubica por encima de la estimación de junio y cerca de la previsión de julio.

En materia de inflación, el REM de mayo estimó una suba de precios de 2,1% para junio, 2% para julio y 1,8% para agosto. Ese sendero implica que el mercado todavía espera una desaceleración gradual de la nominalidad, aunque la corrección reciente del dólar oficial reabrió la discusión sobre la velocidad del crawling y su impacto sobre expectativas.

Para diciembre, el REM proyectó un dólar de $1.658. De concretarse, implicaría una suba interanual cercana al 14,5%, por debajo de la inflación esperada. A doce meses, las previsiones ubican al tipo de cambio en torno a $1.760.

En el frente de tasas, la TAMAR se ubicó en 21,56%, levemente por encima del 21,50% de la rueda anterior. En cambio, la BADLAR bajó de 20,38% a 19,69%, lo que mantiene bajo seguimiento el atractivo de las colocaciones en pesos frente al ritmo esperado de inflación y devaluación.

El mercado mira reservas netas, agro y demanda de cobertura

Con las compras de las últimas ruedas, el Banco Central ya superó el piso de la meta anual de acumulación de reservas. La autoridad monetaria lleva adquiridos u$s10.492 millones en 2026, por encima de los u$s10.000 millones planteados como objetivo inicial para todo el año.

Sin embargo, la evolución reciente volvió a mostrar que el stock bruto no depende únicamente del saldo comprador del Central. También inciden pagos de deuda, movimientos con organismos, variaciones de cotización de activos como el oro y cambios en las tenencias en moneda extranjera del sistema financiero.

De cara a las próximas semanas, los operadores seguirán de cerca la evolución de la liquidación del agro, la demanda privada de divisas, el nivel de intervención oficial y el impacto que puedan generar los viajes al exterior durante el Mundial sobre la demanda de dólares.

Por ahora, junio mantiene un saldo comprador positivo de u$s823 millones y las reservas lograron retomar el sendero alcista. El desafío para el Gobierno será sostener la acumulación de divisas cuando el flujo estacional del agro pierda intensidad y el mercado vuelva a concentrarse en la recomposición de reservas netas.