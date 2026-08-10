Atilio Lucarelli: "Los bots van a pasar la barrera de responderte y van a poder operar"

El gerente de Data de BBVA Argentina analizó los cambios del sector a futuro durante el tercer panel de Ámbito Debate dedicado a la Innovación y a la Inteligencia Artificial (IA).

El gerente de Data de BBVA Argentina, Atilio Lucarelli, anticipó los cambios que se vienen en el sector bancario.

El gerente de Data de BBVA Argentina , Atilio Lucarelli , se refirió a los cambios que se vienen en el sector durante su paso por el tercer panel de Ámbito Debate dedicado a la Innovación y a la Inteligencia Artificial ( IA ), moderado por el jefe de Redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Lucarelli consideró que la IA y los datos “ son parte de las prioridades estratégicas del banco ”, al explicar que “ eso se traduce en inversiones muy grandes que hicimos y estamos por hacer, así como en acuerdos y en el cambio cultural, que es importante para que se lleve a cabo”, destacando en ese sentido a la creación de la unidad IA Transformation.

Sobre los avances, precisó que “este año subimos a la nube toda nuestra plataforma de información” y, en alusión al compromiso con la actualización, detalló: “ Tenemos acuerdos con las principales empresas del rubro como Google y Open AI . Y tenemos licencias de Gemini y ChatGPT para todas las personas”.

“ El banco tiene 120.000 empleados a nivel mundial y en Argentina somos 6.500. Todos tienen acceso y eso habla de qué ancho es esto de meter la IA en todos los procesos ”, valoró.

Entre los desafíos en el sistema bancario, Lucarelli se refirió a la importancia de perfeccionar los bots conversacionales . “ Van a pasar la barrera de responderte y van a poder operar. Las aplicaciones van a mutar a eso, con cosas como ‘te recuerdo que todos los meses transferís tu alquiler, querés que lo haga por vos’. Eso va a suceder más pronto que tarde ”, vaticinó.

Otro aspecto clave es la comunicación. “La IA permite entender el lenguaje común de las personas. Antes si te puntuaba bien o mal por un botón, hoy se sabe que hay mucho en lo que escribe y dice y te permite procesar eso en forma masiva, algo que antes no se podía”, apuntó.

Destacó además los cambios en los procesos internos. “La automatización de las cosas que tal vez no tienen mucho valor para que lo haga una IA autónoma”, planteó.

A nivel de riesgos, puso el foco en la ciberseguridad. “La IA puede reproducir la voz humana de otra persona haciendo que diga otra cosa y hoy funciona también para los datos biométricos para hackearte una cuenta. Entonces, ahí está el trabajo para acrecentar las murallas para que no pase, con más controles y barreras”, señaló.

La adopción de las nuevas tecnologías

Lucarelli puso también el foco en el mensaje para los trabajadores. “Hay que entender el negocio porque, si no, lo que hagan no va a ser lo que el usuario necesita. Queremos potenciar el sentido crítico, ponerse en el lugar del otro y entender para qué uno quiere lo que está pidiendo. Además, esas personas van a ser potenciadas por la IA y producir muchísimo más”, observó.

En ese aspecto, sostuvo que “al principio eran pocos los que querían y fueron los que terminaron siendo embajadores de cada área, porque se les explicó y ellos a sus compañeros”. De todos modos, insistió en que en los bancos “la atención al cliente sigue siendo importante”.

En cuanto al cliente, consideró que “adopta enseguida” las nuevas tecnologías y planteó: “Ya se acostumbró a hablar con ChatGPT y le pide cosas como si fuese una persona y creo que espera lo mismo de las soluciones de cualquier empresa”.

La comparación a nivel global

Al comparar a Argentina con la situación internacional, Lucarelli indicó que en el sistema bancario “si algo sale en España o México, también está disponible en Argentina, porque la globalización te da eso”.

“Argentina tiene que crecer mucho en el crédito y el agro es principal en la economía. Hay que tomar lo bueno de lo global y poder desarrollar cosas nuevas”, precisó y lanzó: “Tenemos mucho talento y podemos hacer muchas cosas y no depender todo de lo que viene de afuera”.