Diego Martínez: "Sin decisiones detrás, los datos no generan impacto"

El director de operaciones de Philip Morris Argentina se refirió a los cambios en el proceso productivo durante el primer panel de Ámbito Debate dedicado a la Innovación y a la Inteligencia Artificial (IA).

El director de operaciones de Philip Morris Argentina, Diego Martínez, analizó el cambio en el proceso productivo de la compañía.

El director de operaciones de Philip Morris Argentina , Diego Martínez , puso el foco en la reconversión de la empresa durante su paso por el primer panel de Ámbito Debate dedicado a la Innovación y a la Inteligencia Artificial (IA).

En la cita, moderada por el jefe de Redacción de Ámbito, Ariel Basile , Martínez consideró que “ la innovación es un pilar central de Philip Morris International, no solo para tener ventajas competitivas, sino para continuar siendo relevantes como industria y traer cada vez una experiencia más personalizada para los consumidores ”.

“Cuando vemos la industria del tabaco a nivel global, hace dos décadas que Philip viene invirtiendo fuertemente para desarrollar a través de la ciencia alternativas que ofrezcan a los consumidores adultos una alternativa a fumar que sea de menor riesgo”, destacó.

“ En los últimos diez años invertimos más de 150 millones de dólares en automatización y mejora de conectividad de los equipos para poder potenciar el upskilling de nuestros colaboradores ”, destacó.

Al mismo tiempo, se refirió a los cambios en la producción. “ Todo proceso va incorporando las tecnologías y ese avance día a día es mayor para poder lograr cada vez procesos más ágiles y con mayor productividad ”, analizó Martínez.

En esa línea, explicó que “el punto clave en esa incorporación tiene que ver con preparar a la cultura de la organización para que esos cambios se puedan adoptar más rápido”.

Como ejemplo, compartió una experiencia personal: “Hace 15 años, cuando empezaba como ingeniero, me tomaba seis horas encontrar los datos necesarios para tomar una decisión. Hoy con sensores, información y machine learning, hay decisiones que se toman en menos de lo que se te enfría el café”.

Philip Morris y la concientización

Martínez consideró como un desafío del sector a la necesidad de “seguir haciendo accesibles las distintas plataformas en las cuales se ha venido invirtiendo en los últimos años para ofrecer alternativas para que aquella persona que quiere continuar fumando pueda tener un menor riesgo a la hora de consumir nicotina”.

“La misión de la compañía es convertir a los cigarrillos en un elemento de museo de acá a unos años”, definió y apuntó que “eso trae el desafío de cómo transformar los canales de distribución y la conexión con nuestros consumidores y pasar de ser un B2B a un B2C”.

“Además, desde las operaciones, es clave cómo preparar a todo el recurso humano para poder responder de forma más ágil a las necesidades del negocio”, señaló.

El impacto de la transformación tecnológica

A la par, Martínez planteó que “los datos sin decisiones detrás no generan impacto, desde cómo ser más productivo un equipo o proceso a traer una experiencia distinta al consumidor en desarrollos nuevos”.

En el caso de Philip Morris, valoró que “maneja muchísima información a través de los consumidores” y recordó un cambio en la venta de bolsas de tabaco. “Originalmente tenían tabaco y, a través del feedback con los clientes, se transformó luego en una nicotina dosificada en una celulosa. Eso generó una marca que es número 1 en ventas en esa categoría en Estados Unidos”, comparó.

Finalmente, comparó la situación de la industria del tabaco con el entorno global: “Desde el contexto de negocio, Argentina está yendo en la dirección correcta”. Y agregó: “Esta visión de Philip Morris International, que es una realidad en más de 100 mercados, de ofrecer una alternativa menos riesgosa para los consumidores adultos, ya es una plataforma autorizada y tienen un marco regulatorio para que los consumidores argentinos de nicotina puedan contar en el mediano plazo con esa posibilidad”.