Cómo fueron los últimos días de Jorge Messi antes de morir

El padre del futbolista permanecía bajo atención médica en el Sanatorio Centro de Rosario, donde atravesaba un cuadro delicado. La institución confirmó su fallecimiento tras una serie de complicaciones derivadas de una enfermedad preexistente.

Jorge Messi , padre de Lionel Messi , murió a los 68 años durante la madrugada de este sábado. El fallecimiento ocurrió en el Sanatorio Centro de Rosario , donde permanecía internado por un cuadro de salud que se había complicado en las últimas semanas . La institución confirmó oficialmente la noticia y señaló que no difundirá información adicional sobre las circunstancias médicas, en respeto a la privacidad de la familia.

La muerte se produjo después de más de dos meses de incertidumbre para el entorno del capitán de la Selección argentina. Durante ese período, Jorge atravesó distintas internaciones , una recuperación que había generado expectativas favorables y un alta médica, aunque posteriormente su estado volvió a deteriorarse.

Una de las primeras señales públicas de la preocupación que atravesaba Lionel Messi se produjo durante el Mundial 2026 . Luego de marcar un gol frente a Argelia, el futbolista rompió en llanto frente a las cámaras. En un primer momento, su reacción fue interpretada como una consecuencia de la emoción por el torneo, pero el propio jugador explicó que atravesaba una situación personal .

“ Pasé unos días difíciles, complicados ”, reconoció Messi después de aquel partido. También agradeció el respaldo que había recibido de sus compañeros y de las personas que integraban la delegación argentina.

A partir de esas declaraciones comenzaron a circular versiones sobre el estado de salud de su padre . Jorge se encontraba bajo atención médica, aunque su familia decidió mantener en reserva tanto el diagnóstico como otros detalles de su situación.

En medio de esa incertidumbre, una información falsa sobre su supuesto fallecimiento comenzó a difundirse en redes sociales y posteriormente llegó a los medios. La versión fue dada por cierta por Florencia Peña durante una transmisión de Luzu TV, lo que generó una fuerte repercusión y obligó al entorno de la familia Messi a salir a desmentirla.

En aquel momento, allegados al empresario aclararon que atravesaba “una situación de salud” y que permanecía bajo seguimiento médico. También señalaron que su evolución era favorable dentro del cuadro que enfrentaba y pidieron prudencia ante las versiones que circulaban.

El 23 de junio llegó una noticia que llevó tranquilidad a la familia. Jorge Messi recibió el alta médica después de permanecer internado y regresó a Rosario para continuar con su recuperación acompañado por sus seres queridos.

Durante el Mundial, Lionel Messi siguió de cerca la evolución de su padre mientras disputaba la competencia. Tras la final frente a España, el futbolista volvió a Rosario y permaneció durante más de una semana junto a su familia antes de regresar a sus actividades con Inter Miami.

Jorge Messi pasaba por una dura enfermedad

Jorge Messi falleció a los 68 años tras una nueva internación

Sin embargo, el cuadro volvió a complicarse y Jorge debió ser internado nuevamente en Rosario. Esta vez quedó bajo atención en el Sanatorio Centro, donde permaneció hasta su fallecimiento. El director médico de la institución, Carlos Mackey, había evitado brindar detalles sobre el tratamiento y la evolución del paciente.

En un parte fechado, durante la madrugada del sábado, el centro de salud confirmó oficialmente la muerte: “El fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs”.

La institución también expresó sus condolencias a los familiares y allegados y explicó que no divulgaría información sobre las causas del fallecimiento. “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, indicó el comunicado.