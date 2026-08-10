Gisele Cabrera: "La tecnología es un medio para generarle una ventaja a la compañía"

La Chief Data Analytics Office en Naranja X se refirió a la importancia de la gestión de datos en el primer panel de Ámbito Debate dedicado a la Innovación y a la Inteligencia Artificial.

La Chief Data Analytics Office en Naranja X , Gisele Cabrera , analizó la importancia de la gestión de datos para generar valor al participar del primer panel de Ámbito Debate dedicado a la Innovación y a la Inteligencia Artificial ( IA ), moderado por el jefe de Redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Cabrera reveló que el uso de la innovación por parte de Naranja X “ no está pensado como un fin en sí mismo, sino como un medio para democratizar el acceso al crédito y simplificar la vida de las personas ”.

Y resumió: “ Históricamente, en el sistema financiero se usaron más los datos e IA para decir que no y nosotros lo hacemos para decir que sí, para encontrar cada vez más motivos para la inclusión financiera ”.

En esa línea, aclaró que “esto no arrancó hace tres años con la llegada de la IA generativa” y contrapuso que viene desde antes con “ la implementación de ciencia de datos, machine learning o analítica avanzada para tomar decisiones respecto al acceso al crédito , encontrar cuál es el mejor producto para un cliente o cuál es la mejor manera de comunicarnos con ellos”.

“Todo lo logramos gracias a una democratización interna de las habilidades de acceso a datos y a IA para generar impacto de cara a nuestros clientes . Eso nos ayudó a ser los segundos en inclusión financiera, porque podemos llegar a un segmento que hoy la banca tradicional no atiende”, insistió Cabrera.

Al respecto, resaltó: “También buscamos reducir la fricción en la experiencia y la digitalización nos ayudó a poder hacer un boarding digital en menos de cinco minutos de nuestros clientes o poder sacar una tarjeta de crédito virtual en el instante. Son nuevas funcionalidades que incorporamos siempre poniendo al cliente en el centro y esto nos dio escala, porque hoy atendemos a casi 10.000 millones de clientes y a 100.000 comercios”.

Transformación cultural

Sobre este punto, Cabrera destacó que en Naranja X “la transformación también fue cultural y principalmente pensando en cambiar el modelo operativo y cómo repensar la experiencia de nuestros clientes”.

“Hay que desaprender mucho y redifinir los procesos con la incorporación de la IA. Eso nos ayudó a repensar varios temas que tienen que ver con regulaciones y procesos operativos en general que nos traen una eficiencia en con el costo de adquisición”, sostuvo y completó: “La tecnología es un medio para generarle una ventaja competitiva a la compañía”.

“Pasamos una primera etapa que fue convertir nuestro modelo de negocio en uno digital. Hoy ya lo logramos y estamos sumergidos en un viaje hacia un modelo autónomo, donde los datos y la IA son un medio para eso”, abundó y detalló: “En la primera etapa logramos apagar nuestro data center y pasar 100% a la nube y diseñamos una arquitectura que nos permitió escalar el negocio. Todo lo logramos gracias a la innovación, el trasfondo cultural y a haber descentralizado la tecnología, datos y uso de IA”.

Como caso de uso, mencionó que “con un modelo de machine learning que nos ayuda a recomendarle el mejor siguiente producto a nuestros clientes, nos encontramos con un incremento importante en la tasa de activación de nuevos clientes y con un ahorro en nuestro costos de adquisición de 200.000 dólares por mes”. A la par, resaltó a Nixy, el chat de ayuda: “Está disponible 24/7 y ante cualquier problema te lo soluciona en el momento”.

Gestión de datos y modelo de negocio

A su turno, Cabrera definió que “los datos por sí solos no generan valor, sino que lo hacen cuando transforman una decisión de negocio” y valoró los tres pilares de Naranja X. “El primero es tener la data accesible, curada y gobernada desde el origen para poder hacer uso y transformar la toma de decisiones, porque sin dato de calidad no hay IA con impacto”, comenzó.

Y prosiguió: “El segundo es el autoservicio de cómo generamos habilitadores desde los equipos para que nuestros colaboradores puedan acceder a los datos y tener autonomía para generar impacto. Y el tercero es desarrollar las capacidades de las personas, porque el impacto no va a aparecer solo”.

Finalmente, Cabrera admitió que en la industria financiera “hay mucha competencia”, pero contrapuso: “Estoy convencida de que quienes estén impulsando la mejor experiencia para hacerle la vida más fácil al cliente, va a ser quien termine ganando el partido”.