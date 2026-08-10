Ignacio Bidart: "Es clave saber cómo transformar los datos en buenas decisiones de negocio"

El gerente de Sistemas de Mercedes-Benz Camiones y Buses se refirió a los cambios de la compañía durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Innovación y a la Inteligencia Artificial.

El gerente de Sistemas de Mercedes-Benz Camiones y Buses , Ignacio Bidart , puso de relieve los cambios que trajo consigo la transformación tecnológica, al participar del primer panel de Ámbito Debate sobre Innovación y a la Inteligencia Artificial ( IA ), moderado por el jefe de Redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Bidart se refirió a la mudanza de la planta de Mercedes-Benz Camiones y Buses. “ El foco de innovación y tecnología en este último tiempo ha sido en ese proyecto y esto significó muchísimo para la empresa . Este camino desafiante y vertiginoso comenzó hace poco más de tres años con la compra del terreno, continuó con la puesta en marcha y construcción de un warehouse para todo el nuevo negocio de repuestos y hoy ya estamos produciendo en nuestra nueva casa, en Zárate”, apuntó.

El referente de la firma afirmó que “ todo fue fruto de un trabajo bastante grande y pensado por todas las áreas y un ciclo de inversiones de punta a punta de 110 millones de dólares ”, al que definió como “un hito, no solo para nosotros como equipo o empresa, sino para la industria en general”.

“ Hace más de 15 años que no se construía una planta automotriz desde cero en Argentina y eso refuerza una vez más el compromiso en el largo plazo con el país ”, sentenció.

A su turno, Bidart resaltó que la nueva planta en Zárate “ se pensó con innovación tecnológica desde un principio y eso es un salto importantísimo para poder mantenernos siendo líderes en una industria cada vez más desafiante y cambiante”.

“Un ejemplo es el time to market de los repuestos. Mediante la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia operativa, el flujo del warehouse nos permite hoy estar llegando a los clientes con los repuestos en 24 o 48 horas, lo cual permitió prácticamente duplicar el volumen del negocio”, valoró.

A la par, resaltó el “refuerzo del compromiso de la calidad de los productos y servicios, que nos caracteriza como marca”, al indicar que “el sistema de la nueva línea de producción está conectado a la línea continua por donde van camiones y buses, por lo que, ante cualquier falla, se para automáticamente y no sigue el proceso hasta tanto se corrija el error”.

Por último, se refirió a la flexibilidad para moldear la producción. “Seguimos produciendo chasis de buses urbanos y motores, pero este diseño nos permite producir una gama mucho más amplia y vamos a poder comenzar a fabricar vehículos más pesados. Así vamos a poder adaptarnos más rápido a las necesidades de los clientes, que buscan cada vez más personalización, y seguir abasteciendo a las industrias que hoy y siempre han impulsado al país: agro, minería y oil and gas”, completó.

La conducción autónoma, cada vez más presente

Bidart planteó varios desafíos para la industria automotriz. “La IA en la industria automotriz está entrelazada hace muchos años. El caso más común es la conducción autónoma, que es un caso que ya creció y está presente en muchos países y tiene comprobado su beneficio para los negocios desde la eficientización operativa hasta la seguridad laboral”, resaltó.

“Hay camiones autónomos en América Latina. Obviamente no en la vía pública porque el marco legal no avanzó al mismo ritmo, pero sí en ambientes controlados como en el interior de plantas productivas u operaciones agrícolas”, resaltó.

Además, puso de relieve la seguridad de los datos. “Ahí hacemos el diferencial porque trabajamos con los más altos estándares, muy por encima de los requerimientos locales. Antes pensaba en el hackeo de una empresa, pero hoy puede darse sobre un producto, como un vehículo, que puede afectar la seguridad física del entorno”.

Del dato a la decisión de negocio

Bidart coincidió en que, en la industria automotriz, “la clave es saber cómo transformar los datos en buenas decisiones de negocio” y mencionó a Fleetboard, el sistema de gestión de Mercedes-Benz Camiones y Buses. “Nos permite tomar sus datos y transformarlos en insights para que los clientes mejoren su productividad, eficientizar los costos de sus flota y aumentar la disponibilidad de su producto en la calle y maximizar su ingreso”, resaltó.

De cara al futuro, Bidart dijo que “todos estos datos no dan oportunidades” y se refirió a tres líneas del sector automotor, mencionando a las oportunidades de mercado y los servicios asociados al vehículo, la conducción autónoma, al que consideró “un camino que va a tardar” y “la descarbonización de la industria, que es una vía que ya se está recorriendo”.

“Los camiones y buses no son ajenos a eso y la marca está teniendo un montón de opciones a nivel global de estos productos. En ese caso, Argentina está avanzando en el camino correcto, yendo a ese tipo de tecnologías”, precisó, aunque admitió que “hoy no es tan fácil el tema de las conexiones porque es un país extenso y con lugares muy inhóspitos”.