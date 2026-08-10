Federico Larrory: "Siempre buscamos ser pioneros y la innovación es un punto neurálgico"

El CTO de AUSA destacó el plan de negocios de la firma durante el primer panel de Ámbito Debate dedicado a la Innovación y a la Inteligencia Artificial (IA).

El CTO de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Federico Larrory, se refirió al impacto de las nuevas tecnologías en el mundo laboral.

El CTO de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima ( AUSA ), Federico Larrory , valoró el interés pionero de la compañía en medio de la llegada de las nuevas tecnologías durante su paso por el primer panel de Ámbito Debate dedicado a la Innovación y a la Inteligencia Artificial ( IA ).

En la apertura, que se desarrolló en el Auditorio Dow Argentina y contó con la moderación del jefe de Redacción de Ámbito, Ariel Basile , Larrory señaló que “en AUSA la innovación ocupa un punto central”.

“A partir del 1º de mayo dejamos de ser una compañía tradicional de peaje a ser una compañía de flujo libre. Cuando transitás hoy por nuestras autopistas, circulás, no tenés que frenar. Ese tipo de tecnología se llama Free Flow ”, relató.

En esa línea, puntualizó: “Así, una compañía que antes era una empresa tradicional tuvo que migrar a una donde las soluciones tecnológicas nos permitieron reperfilar la estrategia de la empresa y brindar un servicio mejor a los que transitan ”.

Con respecto a la innovación como concepto, el referente de AUSA precisó: “Nos cruza transversalmente, porque además de aplicarlo sobe la traza, que es nuestro negocio central, también estamos aplicando la tecnología hacia el back office”.

“Es un punto neurálgico dentro del plan de negocios para los próximos años donde estamos haciendo mucha inversión. Intentamos ser el pionero junto con el gobierno de la Ciudad en movilidad urbana”, afirmó Larrory.

Y remató: “Hoy tenemos el foco en la inversión en equipamiento para fortalecer nuestro centro de control inteligente y que las decisiones que se tomen ahí sean basadas en datos y nos ayuden a hacer más predictivas las decisiones y no tan reactivas.

Cambio cultural y reconversión de los trabajadores

Para Larrory, la adopción de nuevas tecnologías “incluye siempre un cambio cultural”, por lo que planteó que es “algo que complementa a las personas y le da herramientas para mejorar tiempos” y señaló: “No hay que perder de foco que hay cuestiones críticas que siempre van a estar en manos de una persona”.

“En AUSA nacimos tradicionales y nos pasamos a Free Flow. Eso trajo emparejado un reskilling, un entrenamiento en manejo de IA, algoritmos y programación simple, con el objetivo de reubicar a la mayor cantidad de personas y reconvertimos a casi el 90%, dando un espacio de trabajo donde puedan agregar valor”, valoró sobre el proceso de cambios.

Sobre este punto, detalló: “Muchos de los que atendían en el peaje pasaron al equipo de desarrollo que trabaja junto a los distintos partners tecnológicos para hacer las implementaciones de los distintos pórticos. Otros se fueron para el lado comercial, porque, al tener más datos, podés tomar mejores decisiones que te generan potenciales negocios con empresas de seguros o de marketing. Y también hay gente que fue a los centros de control inteligente donde se ve en vivo como la tecnología ayuda a reducir los tiempos de atención ante siniestros y a trabajar más preventivamente”.

Protección, seguridad y gestión de datos

Al exponer sobre la gestión de datos de cada compañía, Larrory puso el foco en su protección y seguridad, pero también en las diferentes aristas. “Tenemos cámaras con analítica que detectan ciertos patrones y te permiten reaccionar rápidamente ante un incidente. Así, ves en el llano cómo la tecnología tiene un impacto directo”, expresó.

También mencionó usos puertas adentro para “optimizar tiempo y evitar errores de facturación”, mientras puso de relieve la app AUSA Maps: “Nos permite coordinar de manera eficiente todos los pasos y el seguimiento de la obra para poder cumplir en tiempo con lo acordado”.

En la misma línea, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno porteño y la utilización de gemelos digitales. “Nos permiten hacer entender el flujo del tránsito y pensar cómo trabajar en la integración, por ejemplo, con los semáforos”, añadió.

Argentina, en el camino correcto

Al trazar un panorama sobre el escenario local y la comparación internacional, Larrory consideró que “en la industria de las autopistas estamos en el camino hacia dónde tenemos que ir” y recordó que “hubo licitaciones donde se exigió implementación de tecnología sobre el peaje”.

“Siempre buscamos ser pioneros en AUSA y vamos un poquito más para ayudar al resto de la industria a seguir ese camino. A veces cuesta, porque ser el primero te hace chocar con barreras que tenés que sortear. Somos de los pocos en Latinoamérica que tenemos un flujo libre y buscamos expandir esta tecnología”, sostuvo y aseveró que el Free Flow “cambió el paradigma”.

“Por nuestras autopistas transitan hoy 800.000 autos por día con un nivel de detección del 99%. La aplicación de la tecnología redujo sustancialmente el consumo y es bastante beneficioso en términos energéticos. Y también es muy alto en niveles de cobrabilidad”, apuntó sobre el modelo de negocio.