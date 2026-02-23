Augusto Sacca: "Estamos creciendo a muy buen ritmo, faltan seguros y financiamiento"

El director de Mountain / Flores CAIC nombró algunos desafíos que quedan por delante para el sector al exponer en CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate.

El director de Mountain / Flores CAIC , Augusto Sacca , puso el foco en la necesidad del financiamiento y la articulación público-privada en la industria del cannabis al participar del segundo panel de CannaB2B, el evento inaugural de 2026 de Ámbito Debate , en conjunto con El Planteo .

En el ciclo, con foco en los negocios, inversión y la cadena de valor de esta industria y moderado por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman , Sacca destacó que se trata de “ una industria pujante y con mucha potencialidad ”, mientras identificó como necesidad “ la colaboración de industrias periféricas que colaboren y se conviertan en nuestros proveedores ”.

“Como empresarios estamos trabajando día a día en salas de cultivo y tenemos necesidades. Desde proveedores que puedan cumplir en tiempo y forma con las entregas, que existan formas de pago como en cualquier industria argentina, la tercerización de procesos que suceden en el medio y uno no llega a abarcar, necesidades de empleados capacitados que sepan meterse en una sala y sepan que hacer”, observó y agregó: “Hoy hay muchas ganas y gente joven. Tenemos ganas de trabajar, necesitamos leyes con seguridad jurídica que acompañen ”.

Sacca señaló que “a veces se cuentan los requisitos y parecen difíciles de sortear o de cumplir”, pero contrapuso: “ Nosotros venimos de un proceso en Tigre de habilitación de un predio en un parque industrial que está llegando a buen puerto ”.

“Fuimos al Municipio y nos dieron un papel con un instructivo. El primero era solicitar prefactibilidad, decir que querés hacer esto en tal lugar y te dicen luz roja o luz verde. No estaba en el nomenclador el cannabis, pero sí la producción de productos biológicos para farmacéuticos y ahora se agregó entre paréntesis cannabis medicinal”, detalló sobre un proceso que comenzó en 2024 y culminó en diciembre del año pasado.

“Terminó con la habilitación de un predio de 40 luces y 480 plantas para producir cannabis medicinal para pacientes inscriptos en el registro. Nos faltan 15 días para arrancar”, confió sobre el extenso proceso, mientras se refirió a las demoras de aplicación y sostuvo que “el tiempo que tarda es una oportunidad para vincularnos entre privados con industrias de la periferia para sacar todo más rápido y que no todos tengan que atravesar esa espera”.

Seguros y financiamiento

Finalmente, Sacca señaló que “falta algo fundamental que son los seguros, porque hoy cada panel de iluminación sale mil y pico de dólares y eso no está asegurado”. “¿Qué pasa si una baja de tensión eléctrica quema todo o si nos roban la materia vegetal?”, se preguntó.

Al mismo tiempo, aseguró que “no hay financiamiento”, por lo que aseveró: “Desde el sector privado hacemos un llamado a Banco Nación, Banco Provincia y las bancas privadas, que ofrecen líneas de financiamiento y seguro. Acá estamos, somos una industria como cualquier otra”. “Estamos creciendo a muy buen ritmo y de manera orgánica. Imagínense lo que podría llegar a ser con la colaboración de ustedes”, remató.