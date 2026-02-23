SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de febrero 2026

Augusto Sacca: "Estamos creciendo a muy buen ritmo, faltan seguros y financiamiento"

El director de Mountain / Flores CAIC nombró algunos desafíos que quedan por delante para el sector al exponer en CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate.

El director de Mountain / Flores CAIC, Augusto Sacca, puso el foco en la necesidad del financiamiento y la articulación público-privada en la industria del cannabis al participar del segundo panel de CannaB2B, el evento inaugural de 2026 de Ámbito Debate, en conjunto con El Planteo.

En el ciclo, con foco en los negocios, inversión y la cadena de valor de esta industria y moderado por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman, Sacca destacó que se trata de “una industria pujante y con mucha potencialidad”, mientras identificó como necesidad “la colaboración de industrias periféricas que colaboren y se conviertan en nuestros proveedores”.

“Como empresarios estamos trabajando día a día en salas de cultivo y tenemos necesidades. Desde proveedores que puedan cumplir en tiempo y forma con las entregas, que existan formas de pago como en cualquier industria argentina, la tercerización de procesos que suceden en el medio y uno no llega a abarcar, necesidades de empleados capacitados que sepan meterse en una sala y sepan que hacer”, observó y agregó: “Hoy hay muchas ganas y gente joven. Tenemos ganas de trabajar, necesitamos leyes con seguridad jurídica que acompañen”.

La experiencia para conseguir una habilitación

Sacca señaló que “a veces se cuentan los requisitos y parecen difíciles de sortear o de cumplir”, pero contrapuso: “Nosotros venimos de un proceso en Tigre de habilitación de un predio en un parque industrial que está llegando a buen puerto”.

“Fuimos al Municipio y nos dieron un papel con un instructivo. El primero era solicitar prefactibilidad, decir que querés hacer esto en tal lugar y te dicen luz roja o luz verde. No estaba en el nomenclador el cannabis, pero sí la producción de productos biológicos para farmacéuticos y ahora se agregó entre paréntesis cannabis medicinal”, detalló sobre un proceso que comenzó en 2024 y culminó en diciembre del año pasado.

Terminó con la habilitación de un predio de 40 luces y 480 plantas para producir cannabis medicinal para pacientes inscriptos en el registro. Nos faltan 15 días para arrancar”, confió sobre el extenso proceso, mientras se refirió a las demoras de aplicación y sostuvo que “el tiempo que tarda es una oportunidad para vincularnos entre privados con industrias de la periferia para sacar todo más rápido y que no todos tengan que atravesar esa espera”.

Seguros y financiamiento

Finalmente, Sacca señaló que “falta algo fundamental que son los seguros, porque hoy cada panel de iluminación sale mil y pico de dólares y eso no está asegurado”. “¿Qué pasa si una baja de tensión eléctrica quema todo o si nos roban la materia vegetal?”, se preguntó.

Al mismo tiempo, aseguró que “no hay financiamiento”, por lo que aseveró: “Desde el sector privado hacemos un llamado a Banco Nación, Banco Provincia y las bancas privadas, que ofrecen líneas de financiamiento y seguro. Acá estamos, somos una industria como cualquier otra”. “Estamos creciendo a muy buen ritmo y de manera orgánica. Imagínense lo que podría llegar a ser con la colaboración de ustedes”, remató.

