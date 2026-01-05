Una famosa avenida porteña y estación de subte cambió de nombre y ya no hace homenaje a un inglés

Una arteria central de la Ciudad de Buenos Aires llevaba el nombre de un político británico. ¿Cuándo se hizo este cambio?

La Ciudad de Buenos Aires suma un nuevo capítulo a su larga historia urbana. El cambio de denominación en una de sus arterias más transitadas y en una parada clave del transporte público volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre símbolos, memoria colectiva y decisiones políticas que atraviesan el espacio cotidiano.

Se trata de la avenida Scalabrini Ortiz, una traza clave que cruza barrios como Palermo y Villa Crespo y funciona como eje de circulación cotidiana para vecinos, comercios y transporte público. Durante décadas fue conocida como avenida Canning, un nombre que quedó grabado en la memoria urbana y en el habla diaria. El cambio formal consolidó una transformación que ya venía asomando en el uso social y que hoy redefine una de las referencias más habituales del mapa porteño.

Durante años, miles de personas circularon por esa esquina sin reparar demasiado en el origen del nombre. Para algunos era apenas una referencia geográfica; para otros, una mención heredada sin demasiadas preguntas. El reemplazo por una figura del pensamiento nacional reavivó charlas de café, debates académicos y cruces en redes, con posturas diversas y matices que van más allá del gesto administrativo.

Como suele pasar con este tipo de resoluciones, el consenso no fue total ni inmediato. Las identidades urbanas se construyen con capas superpuestas , y cada modificación implica revisar tradiciones, contextos históricos y miradas actuales. En ese cruce, el cambio busca dialogar con el presente sin borrar el pasado, aunque esa línea nunca resulta del todo sencilla.

La actual estación Scalabrini Ortiz, ubicada sobre la línea D, no siempre llevó ese nombre. Al momento de su inauguración, la parada homenajeaba a George Canning, un político británico del siglo XIX . Esa denominación se mantuvo durante décadas y se replicó tanto en la señalética del subte como en la avenida cercana, consolidando un uso cotidiano que parecía inamovible.

subte linea d.jpg SBASE

Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir cuestionamientos desde distintos sectores. Historiadores, legisladores y organizaciones culturales señalaron que la figura homenajeada respondía a intereses ajenos al desarrollo nacional. En paralelo, ganó fuerza la propuesta de destacar a Raúl Scalabrini Ortiz, intelectual argentino ligado al pensamiento crítico sobre el modelo económico y la dependencia externa.

El cambio no fue inmediato. Hubo proyectos, idas y vueltas, y períodos donde la discusión quedó en pausa. Incluso después de la aprobación formal, la adaptación práctica llevó su tiempo: nuevos planos, anuncios sonoros, señalización renovada.

subte linea d 2.jpg SBASE

Quién fue George Canning

George Canning fue un influyente dirigente político británico, con pasos por el Parlamento y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Su figura quedó asociada al proceso de independencia de las colonias españolas en América, aunque desde una mirada ligada a los intereses comerciales británicos en la región.

Desde esa perspectiva, Canning apoyó la emancipación americana como una oportunidad para abrir mercados y ampliar la influencia económica inglesa. Esa lectura es clave para entender por qué, con el correr de los años, su homenaje empezó a generar incomodidad. No se trata de negar su peso histórico, sino de contextualizarlo y preguntarse qué valores se priorizan al bautizar espacios públicos.

El debate alrededor de su nombre refleja una discusión más amplia: cómo una ciudad decide a quién recordar y a quién dejar en segundo plano. En ese sentido, la elección de Scalabrini Ortiz propone otra narrativa, más vinculada a la soberanía económica y al pensamiento crítico local. Las calles también hablan, y cada rótulo condensa una toma de posición que no siempre resulta lineal ni exenta de polémica.