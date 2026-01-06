Honda dice presente en Cariló con sus principales novedades + Seguir en









La compañía abre las puertas de su espacio exclusivo para compartir con el público los productos más destacados de sus divisiones de automóviles, motocicletas, productos de fuerza y marina.

La gran estrella de este verano es la WR-V, la flamante incorporación a la familia SUV.

Honda Motor de Argentina regresa a la temporada de verano en su tradicional espacio de Cariló, ubicado en Av. Divisadero 1526. En este stand, que refleja el ADN de innovación y calidad de la marca, se reúnen las principales novedades de sus cuatro unidades de negocio. El espacio estará abierto todos los días, de 18 a 24.

La división de automóviles llega con una propuesta enfocada en la versatilidad, el diseño y la funcionalidad. La gran estrella de este verano es la WR-V, la flamante incorporación a la familia SUV, que se encuentra en período de preventa y puede conocerse de cerca en el stand. Acompañan esta novedad los modelos HR-V y ZR-V, referentes en seguridad y confort, y el Civic Advanced Hybrid, que representa el compromiso de la marca con la movilidad sustentable y la eficiencia avanzada.

En el segmento de motocicletas, Honda despliega su liderazgo con una destacada presencia de modelos de alta cilindrada y espíritu aventurero. La gran protagonista es la XL750 Transalp, el lanzamiento más icónico de Honda en 2025. Además, los visitantes pueden conocer la NX500 y la CRF1100L Adventure Sports, modelos pensados para los amantes de los viajes largos y el off-road. También se suma el TRX420TM, un cuatriciclo que completa la propuesta del segmento recreativo.

El espacio estará abierto todos los días, de 18 a 24. Por su parte, la división de productos de fuerza y marine exhibe soluciones orientadas a la eficiencia y la confiabilidad. Se destacan los generadores EU22i y EU30is, reconocidos por su bajo nivel sonoro y rendimiento, junto con la nueva línea de equipos a batería. Además, se exhiben los motores BF30, BF100 y el BF150 DBW (Drive By Wire), que representan la evolución tecnológica de Honda aplicada a la navegación, con foco en el control, el desempeño y la experiencia a bordo.

Fiel a su estilo cercano con el público, Honda propone una actividad lúdica para toda la familia. Este año, los visitantes pueden participar en una máquina de pelotas (estilo “garra”) con la forma de una botella gigante de dos metros de Pro Honda, el aceite oficial desarrollado por la marca. Quienes logren capturarlas se llevarán pelotas brandeadas con los logos de las distintas unidades de negocio de la compañía, como recuerdo exclusivo de su paso por el espacio Honda.

