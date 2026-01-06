Intervención de EEUU en Venezuela, EN VIVO: Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

Live Blog Post

Intervención en Venezuela: Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

Nicolás Maduro detenido en Nueva York

El ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro continuará detenido en EEUU y volverá a comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo. Así lo resolvió un juez, tras su primera audiencia en Manhattan donde el chavista enfrentó cuatro cargos por narcotráfico.

Maduro se declaró "no culpable" este lunes ante el tribunal federal de Nueva York. “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, dijo el líder chavista y añadió: “Sigo siendo el presidente de mi país”, sostuvo tras ser capturado junto a su mujer Cilia Flores, quien cuenta con los mismo cargos.

