Intervención de EEUU en Venezuela, EN VIVO: Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

El líder venezolano, Nicolás Maduro, declaró este lunes por primera vez ante el juez del tribunal de Nueva York. De esta manera, seguirá detenido y volverá a comparecer el 17 de marzo ante la justicia de EEUU. El exgobernante fue capturado por las tropas estadounidenses el sábado pasado, tras meses de tensión, en lo que fue una intervención al país latinoamericano con un "ataque a gran escala".
Intervención en Venezuela: Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo
El ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro continuará detenido en EEUU y volverá a comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo. Así lo resolvió un juez, tras su primera audiencia en Manhattan donde el chavista enfrentó cuatro cargos por narcotráfico.
Maduro se declaró "no culpable" este lunes ante el tribunal federal de Nueva York. “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, dijo el líder chavista y añadió: “Sigo siendo el presidente de mi país”, sostuvo tras ser capturado junto a su mujer Cilia Flores, quien cuenta con los mismo cargos.
