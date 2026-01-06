SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
6 de enero 2026 - 08:25

Intervención de EEUU en Venezuela, EN VIVO: Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

maduro y cilia tribunal
Por Reuters

El líder venezolano, Nicolás Maduro, declaró este lunes por primera vez ante el juez del tribunal de Nueva York. De esta manera, seguirá detenido y volverá a comparecer el 17 de marzo ante la justicia de EEUU. El exgobernante fue capturado por las tropas estadounidenses el sábado pasado, tras meses de tensión, en lo que fue una intervención al país latinoamericano con un "ataque a gran escala".

Por su parte, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela. Entre sus primeras medidas, refrendó un decreto de su antecesor que ordena el Estado de Conmoción Exterior y habilita el arresto de quienes apoyen la ofensiva de EEUU. En tanto, Donald Trump, aclaró que no hubo diálogo previo con Rodríguez y que "estuvo cooperando" con los funcionarios norteamericanos.

Alrededor de las 20 horas detonaciones y disparos se escucharon en el centro de Caracas, en los alrededores del Palacio de Miraflores, y generaron tensión en la capital venezolana. Horas después, el Gobierno informó que la policía había derribado "drones que sobrevolaban sin permiso" y que "no ocurrió ningún enfrentamiento y todo el país estaba en tranquilidad". Seguí en vivo todas las novedades y actualizaciones en Ámbito.

Live Blog Post

Intervención en Venezuela: Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

Nicolás Maduro detenido en Nueva York

El ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro continuará detenido en EEUU y volverá a comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo. Así lo resolvió un juez, tras su primera audiencia en Manhattan donde el chavista enfrentó cuatro cargos por narcotráfico.

Maduro se declaró "no culpable" este lunes ante el tribunal federal de Nueva York. “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, dijo el líder chavista y añadió: “Sigo siendo el presidente de mi país”, sostuvo tras ser capturado junto a su mujer Cilia Flores, quien cuenta con los mismo cargos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La presidente de la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez anunció que comenzará la próxima semana.
Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, un hecho sin precedentes que desató una crisis institucional de máxima gravedad. La asunción se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara la “ausencia forzosa” del mandatario y habilitara a la vicepresidenta ejecutiva a asumir la conducción del Ejecutivo de manera interina.

La vicepresidenta ejecutiva, considerada la mano derecha de Maduro, asumió el liderazgo formal del Ejecutivo luego de que el máximo tribunal interpretara que la Constitución habilita al vicepresidente a suplir faltas temporales o absolutas del presidente. El anuncio se produjo horas después de la detención del jefe de Estado y en medio de fuertes repercusiones internas y externas.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Disparos en Caracas cerca del Palacio Miraflores: drones sobrevolaron sin autorización y fueron derribados por la policía

Múltiples disparos fueron reportados este lunes por la noche en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas, según registros difundidos por usuarios en redes sociales. Las imágenes también mostraron presuntos vuelos de drones, sin confirmación oficial sobre su origen, en medio de un escenario de extrema tensión institucional.

En las primeras horas, no hubo información oficial del Gobierno venezolano ni de las fuerzas de seguridad sobre el origen de los disparos ni sobre eventuales enfrentamientos. Sin embargo, AFP aseguró que la situación "estaba controlada".

Embed

Un par de horas después, el gobierno informó que "drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva". De este modo, aseveraron que "no ocurrió ningún enfrentamiento y todo el país se encuentra en tranquilidad".

Leé la nota completa

Live Blog Post

Donald Trump negó la colaboración de Delcy Rodríguez en la detención de Nicolás Maduro y descartó elecciones en el corto plazo

Conferencia Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que no hubo diálogo previo con Delcy Rodríguez, quien fue juramentada este lunes por la Asamblea Nacional como presidenta de Venezuela, antes de la detención de Nicolás Maduro el sábado por la madrugada aunque reveló que "muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.

Respecto a la situación de la actual mandataria venezolana, contó que "estuvo cooperando" con funcionarios estadounidenses y adelantó: "Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Testigo clave: exjefe de inteligencia de Venezuela podría declarar en el juicio contra Nicolás Maduro

Hugo Pollo Carvajal Maduro

La causa por narcotráfico contra Nicolás Maduro en Estados Unidos tiene un nombre que concentra la atención de fiscales y analistas: Hugo “El Pollo” Carvajal. El exjefe de inteligencia militar de Venezuela, detenido en Brooklyn, habría dejado abierta la posibilidad de colaborar.

Durante años, Carvajal fue uno de los hombres de mayor confianza del fallecido Hugo Chávez, con acceso directo a información sensible sobre el funcionamiento interno del poder venezolano. Tras la muerte del líder bolivariano, respaldó inicialmente a Maduro, pero en 2019 rompió con el oficialismo y expresó su apoyo a Juan Guaidó, en el marco del intento opositor de desplazar al entonces presidente.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Aseguran que asciende a 80 el número de muertos en Venezuela tras los bombardeos de EEUU

El operativo que desplegaron las fuerzas militares de Estados Unidos en Venezuela el sábado por la madrugada dejó un saldo de 80 muertos, entre personas civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad locales.

Una investigación realizada por el diario estadounidense The New York Times, que citó a un alto funcionario venezolano, concluyó que el número de víctimas fatales fue 80, dos veces más que las 40 que había reportado el mismo medio inicialmente.

El gran operativo que desplegó Estados Unidos para capturar a Maduro implicó al menos siete explosiones y sobrevuelos de aeronaves en varias zonas de Caracas en la madrugada del sábado. Las detonaciones se escucharon en la zonas caraqueñas de La Carlota y Fuerte Tiuna (el principal complejo militar del país), así como El Volcán de El Hatillo (parte del área metropolitana de la capital, en el estado Miranda, donde hay antenas de transmisión televisiva), Higuerote (Miranda) y en Mamo (donde están las fuerzas navales de Venezuela, en La Guaira). Un comunicado del régimen venezolano informó que los ataques fueron a “localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Estiman que se necesitará una inversión de u$s100.000 millones para reactivar la industria petrolera de Venezuela

Apenas horas después de capturar a Nicolás Maduro y anunciar que Estados Unidos tomaría el control de Venezuela, Donald Trump puso rápidamente el foco en una de las cuestiones centrales detrás del operativo militar en el país latinoamericano: el petróleo. "Las empresas petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, van a gastar miles de millones de dólares, van a reparar la infraestructura y empezar a generar dinero para el país", anunció este sábado luego de la detención del dictador. Lo cierto es que para reactivar la industria petrolera, que actualmente opera muy por debajo de su potencial, se requerirá un proceso larga y una inversión que podría superar los u$s100.000 millones.

Después de años de malos manejos, falta de inversión e incendios, la infraestructura petrolera de Venezuela está en un muy mal estado a pesar de contar con las mayores reservas de petróleo del mundo. Actualmente, el país produce alrededor de un millón de barriles diarios, frente a los casi cuatro millones de barriles al día que producía en 1974.

Leé la nota completa

