Pago de deuda: Luis Caputo aún necesita más de u$s1.000 millones, mientras la city detecta más ventas del Tesoro

Con el dólar a solo 4% del techo de la banda y un vencimiento clave de deuda por delante, el mercado pone la lupa sobre el nuevo esquema cambiario. Persisten tensiones en las tasas.

Mientras la atención global se concentra en la situación de Venezuela , el mercado local comienza a poner el foco en las primeras señales de tensión del nuevo esquema cambiario, que prevé una actualización de las bandas en línea con la inflación. La principal preocupación radica en que, pese al bajo volumen operado en las últimas ruedas, el dólar continúa operando en el techo de la banda y el oficial ya roza los $1.500. Además, la city saca cuentas sobre la disponibilidad de divisas del Gobierno para afrontar el vencimiento de deuda de este viernes.

En este marco, durante la última semana —más precisamente el 29 de noviembre— se confirmó que el Tesoro realizó ventas netas por u$s224 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De este modo, en la antesala de un pago relevante de deuda por más de u$s4.381 millones previsto para el 9 de enero, el Tesoro volvió a intervenir, utilizando los escasos dólares disponibles para contener la cotización del dólar. De hecho, si bien aún no están los datos oficiales, en la city detectaron que este lunes hubo nuevas ventas del Tesoro , que coincidieron con las compras (por u$s21 millones) realizadas por el Banco Central por primera vez en nueve meses.

Además, ese informe permitió saber cuántos depósitos en dólares tiene el Tesoro: u$s1.963 millones, por lo que al ministro Luis Caputo aún necesita reunir una buena parte.

En ese sentido, Felipe Núñez, uno de los asesores del Ministerio de Economía, afirmó a través de su cuenta de X que el Tesoro no utilizará dólares del Banco Central para afrontar el compromiso . A esto se suma la expectativa de que los u$s700 millones correspondientes a la operación de las represas se encuentren disponibles antes del viernes.

Así, de acuerdo con cálculos realizados por Ámbito , que coinciden con estimaciones de las principales Alycs, el Ministerio de Economía necesita en torno a u$s1.300 millones o u$s1.500 millones adicionales para completar el pago previsto para este viernes. Si bien la alternativa que concentra mayor consenso en el mercado es que el Gobierno concrete la operación de un REPO con bancos internacionales , como adelantó Ámbito , el hermetismo dentro del equipo económico se mantiene y la city está a la espera de definiciones.

Según Aurum Valores, el escenario base es que el Gobierno avance con un REPO por unos u$s2.000 millones. No obstante, la consultora advirtió que no solo será relevante la tasa a la que se concrete la operación, sino también el origen de los fondos. “Podría no ser una señal positiva que los dólares provengan de fondeo doméstico, ya que implicaría que las instituciones internacionales aún no estarían plenamente convencidas del esquema cambiario”, señalaron.

En paralelo, el Tesoro comenzó a allanar el camino la semana pasada al transferir al BCRA bonos soberanos en dólares —Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38)— a cambio de instrumentos ajustados por inflación con vencimientos en 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28). De acuerdo con fuentes con conocimiento directo de la operación, el objetivo fue reforzar el stock de activos en moneda dura disponibles para ser utilizados como colateral ante bancos internacionales.

En ese marco, se descuenta que la garantía de la operación serían justamente los Bonares, un punto que quedaría confirmado con el anuncio oficial previsto en los próximos días.

En el medio del nuevo esquema cambiario, problemas con las tasas

En este contexto, para Balanz no fue el mejor comienzo para el nuevo esquema cambiario y afirmó que el factor estacional "está empujando hacia arriba las tasas en pesos" y, al mismo tiempo, "sumando flujo comprador en el mercado de dólar, en línea con esta idea de un problema de liquidez". Es por este motivo, que por tercer jornada consecutiva, la caución opera en niveles altos. El lunes, llegó a alcanzar 70% TNA en el marco de fuerte volatilidad intradiaria.

image

A la espera de mayores definiciones en torno al vencimiento de deuda de este viernes y atentos a los movimientos del Banco Central, los operadores coinciden en que la volatilidad en las tasas se mantendrá en el corto plazo, mientras se espera la próxima licitación del Tesoro prevista para el 14 de enero.