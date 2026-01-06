SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
6 de enero 2026 - 08:40

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 6 de enero

A cuánto operan el dólar, los bonos y las acciones este viernes.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar cotiza en $1.470 luego de la segunda rueda del debut del nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación. Los paralelos también bajaron, con el blue en $1.515 para la venta.

En el plano local, la atención del mercado estará puesta en el pago de vencimientos de deuda en moneda extranjera por unos u$s 4.200 millones, un factor clave que llevará a los inversores a seguir de cerca los próximos movimientos del Ministerio de Economía. El Gobierno anunció una licitación de deuda para este miércoles para ajustar vencimientos de dólar linked, mientras que esta semana se conocerá el dato de inflación de CABA.

Dólar: pese al nuevo esquema cambiario, el tipo de cambio sigue en el techo de la banda

El dólar oficial roza los $1.500, a $1.495 para la venta, mientras que en el segmento mayorista, el tipo de cambio se ubica a $1.470. Por el lado del dólar MEP y el CCL, ambos se ubican por encima de los $1.500. De esta manera, el billete sigue presionando el techo de la banda cambiaria aunque el BCRA dio su primera señal de compra de dólares por primera vez en nueve meses.

La entidad sumó alrededor de u$s21 millones, en el inicio efectivo del programa de acumulación de reservas anunciado a partir del 1° de enero. Luego de no registrar compras en la primera rueda del año, el comienzo de la semana mostró finalmente un saldo a favor para la autoridad monetaria.

Los bonos venezolanos saltaron más de 25% tras la intervención de EEUU: qué pasará con su deuda y los litigios internacionales

La caída de Nicolás Maduro impactó directamente en los bonos venezolanos en default. Este lunes, tras la intervención que ejecutó EEUU, los títulos de Venezuela cerraron a u$s42,62 y las acciones se dispararon más del 25% respecto al valor del viernes anterior a las operaciones en Caracas, lo que representó una suba en la jornada de 5,25%.

Tras años de crisis económica y sanciones estadounidenses que aislaron al país de los mercados internacionales de capital, Venezuela cayó en cesación de pagos a fines de 2017 tras no pagar los bonos internacionales emitidos por el Gobierno y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Dólar hoy: a cuánto opera este martes 6 de enero

El dólar oficial minorista opera a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.492,46 para la venta.

