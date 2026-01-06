Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 6 de enero

Live Blog Post

Dólar: pese al nuevo esquema cambiario, el tipo de cambio sigue en el techo de la banda

El dólar oficial roza los $1.500, a $1.495 para la venta, mientras que en el segmento mayorista, el tipo de cambio se ubica a $1.470. Por el lado del dólar MEP y el CCL, ambos se ubican por encima de los $1.500. De esta manera, el billete sigue presionando el techo de la banda cambiaria aunque el BCRA dio su primera señal de compra de dólares por primera vez en nueve meses.

La entidad sumó alrededor de u$s21 millones, en el inicio efectivo del programa de acumulación de reservas anunciado a partir del 1° de enero. Luego de no registrar compras en la primera rueda del año, el comienzo de la semana mostró finalmente un saldo a favor para la autoridad monetaria.

