A cinco años del asalto al Capitolio, sigue la división en EEUU: Donald Trump evita actos y los demócratas reflotan comité

La Casa Blanca no tiene preparado actos en recuerdo de las víctimas de la protesta impulsada por el mandatario contra la designación de Joe Biden en 2020. La oposición citó a testigos para recordar los hechos.

A cinco años del asalto al Capitolio de EEUU por parte de partidarios de Donald Trump , la asonada aún divide aguas en la política estadounidense. La Casa Blanca no preparó un acto oficial en recuerdo de las víctimas: el Presidente asistirá a un foro republicano sobre políticas públicas. Los demócratas, en cambio, recibirán a testigos de la violencia y luego se reunirán en la explanada del Parlamento.

En el quinto aniversario del 6 de enero de 2021 no hay ningún evento para conmemorar lo que sucedió ese día. En aquel entonces, la muchedumbre, incentivada por las palabras de Trump contra un presunto fraude electoral por parte de Joe Biden , avanzó por la Avenida Pensilvania, se enfrentó a la policía e irrumpió en el interior.

Las escenas que se observaron durante aquel fatídico día traen del recuerdo a las típicas películas estadounidenses. El mundo vio, cuadro por cuadro en la televisión, como la democracia local pendía de un hilo. Los legisladores huían ante el avance de los manifestantes, que ingresaron a los despachos de los congresistas, entre ellos, el de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El asalto, promovido por Trump y las agrupaciones de ultraderecha como Proud Boys que denunciaban un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 2020, tenía como objetivo impedir el recuento de los votos por parte del Capitolio y la confirmación de la victoria de Biden.

El saldo final fue de cinco muertos y cientos de heridos. Entre los fallecidos se cuentan Benjamin Phillips, de 50 años, Kevin Greeson, de 55, y Rosanne Boyland, de 34, quienes perdieron la vida después de sufrir "emergencias médicas". También murió el agente Brian Sicknick “debido a sus heridas mientras cumplía con su deber", según información de la policía del Congreso.

Capitolio video 3.mp4

En ese contexto, el exlíder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, sentenciado a 22 años de prisión por conspiración sediciosa por haber orquestado el ataque, convocó este martes a una marcha desde la Casa Blanca hasta el Congreso para recrear los hechos de aquel día y honrar a la partidaria de Trump, Ashli Babbitt, exmilitar que murió producto de un disparo de un policía de civil cuando intentaba asaltar el edificio.

Tarrio es uno de los más de 1.500 acusados que lograron evadir el castigo gracias a un indulto general firmado por Trump al volver a la Casa Blanca el año pasado. “Esta será una marcha PATRIÓTICA y PACÍFICA. Si tienes alguna intención de causar problemas, te pedimos que te quedes en casa”, escribió en “X”.

EEUU CAPITOLIO.jpg Twitter

Donald Trump evitará homenajes y actos sobre el asalto al Capitolio

La Casa Blanca no realizó comentarios sobre homenajes al respecto. En cambio, Trump asistirá a una reunión en privado con los republicanos de la Cámara de Representantes en el Centro Kennedy, que el presidente ha rebautizado con su propio nombre, para un foro sobre políticas.

Los republicanos activarán un comité para investigar “otras teorías” sobre lo sucedido aquel día. Lo presidirá el representante republicano de Georgia, Barry Loudermilk, designado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson de Luisiana. En ese contexto, Loudermilk descalificó la sesión de esta jornada por parte de los demócratas como un “ejercicio partidista” diseñado para perjudicar a Trump.

Dentro del Partido Republicano hay quienes niegan que haya sido Trump quien provocó el ataque del 6 de enero. Johnson es uno de ellos. En aquel entonces encabezó impugnaciones a las elecciones de 2020. Las críticas recaen en los fallos de seguridad del Capitolio, desde la demora de la Guardia Nacional en llegar hasta el hecho de que las unidades caninas de la policía no lograran descubrir las bombas de tubo encontradas fuera de las sedes de los partidos republicano y demócrata.

“El Complejo del Capitolio no es más seguro hoy de lo que era el 6 de enero”, señaló Loudermilk en una publicación en redes sociales. “Mi Subcomité Selecto sigue comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas y garantizando que los fallos de seguridad que ocurrieron el 6 de enero y la investigación partidista que siguió nunca vuelvan a suceder”.

Los demócratas reactivan comité para escuchar testigos del asalto al Capitolio de EEUU

Por el contrario, los demócratas tienen previsto celebrar una audiencia con testigos de la violencia. Luego se dirigirán a las escalinatas del Capitolio para recordar lo sucedido.

El quinto aniversario del asalto al Capitolio ocurre en medio de un clima de tensión global por la captura y extradición del exgobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas militares estadounidenses. “Estas personas en el gobierno quieren dar lecciones al mundo sobre democracia mientras socavan el estado de derecho en casa, como se nos recordará poderosamente a todos”, se quejó el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries de Nueva York, en la víspera del aniversario.

Con la división interna más presente que nunca, los demócratas reunirán nuevamente al extinto comité del 6 de enero. Esperan escuchar los testimonios de la policía, funcionarios electos y ciudadanos comunes sobre aquel día.

Por el comité pasarán el exrepresentante de Illinois Adam Kinzinger, quien, junto con la exrepresentante Liz Cheney de Wyoming fueron los dos miembros republicanos del panel que investigó los esfuerzos de Trump para revocar la victoria de Biden. No se espera que Cheney, quien perdió su propia candidatura a la reelección ante un contendiente respaldado por Trump, aparezca.

A raíz de lo sucedido, el Departamento de Justicia acusó a Trump de cuatro cargos en una conspiración para defraudar a los votantes utilizando afirmaciones que apuntaban a desconocer el resultado electoral en el período previo al ataque.

El exfiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, dijo a los legisladores el mes pasado que el motín en el Capitolio no hubiera ocurrido sin la intervención de Trump. Sin embargo, debió abandonar el caso una vez que el republicano fuera reelegido presidente, adhiriéndose a las pautas del departamento contra el enjuiciamiento de un presidente en funciones. Sobre la espalda del magnate ya no pesan acusaciones.